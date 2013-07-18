سنگر سازی طرفداران مرسی در رابعه العدویه/ ایجاد رعب و وحشت در الدقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری عزل شده در میدان رابعه العدویه با ایجاد سنگرهایی از سنگ و آجر پشت آن کمین گرفته اند و این میدان وضعیت جنگی به خود گرفته است.

از سوی دیگر منابع مصری اعلام کردند: اطراف باشگاه گارد ریاست جمهوری صبح امروز شاهد آرامش نسبی پس از خروج طرفداران محمد مرسی است.

این درحالی است که چندین خودروی پلیس در برابر درب اصلی گارد ریاست جمهوری مستقر و تعدادی زره پوش ارتش نیز در محل مستقر هستند.

از سوی دیگر یک شاهد عینی در اطراف مسجد رابعه العدویه اعلام کرد: ما صدای تیراندازی نشنیده ایم و آنچه گروه اخوان المسلمین بیان می کنند کذب محض است.

این درحالی است که بامداد امروز 6 فرد مسلح سوار بر دو خودرو اقدام به ایجاد رعب و وحشت در منطقه الدقی در الجیزه و تیراندازی هوایی گسترده کردند که ساکنان منطقه بلافاصله در مقابل مسجد اسد بن فرات تجمع کردند.

از سوی دیگر علاء عزالدین رئیس اسبق مرکز مطالعات استراتژیک مصر اعلام کرد: نیروهای مسلح تا به این لحظه با خویشتنداری کامل با طرفداران مرسی رفتار کرده اند اما این خط مشی ظرف روزهای آتی تغییر خواهد کرد.

وی افزود: ساعت صفر فرا رسیده است و درگیری در میدان رامسس در دوشنبه گذشته و برابر ساختمان نخست وزیری که دیروز رخ داد به مثابه فراخوانی ارتش برای مداخله است.آیا ارتش منتظر می ماند تا جنگ داخلی رخ دهد به ویژه که ساکنان منطقه رابعه العدویه به تحصن کنندگان ضرب الاجل داده اند؟