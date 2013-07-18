توانخواهان بهزیستی شهرستان سقز به اردوی تفریحی، آموزشی بابلسر اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این اردو برنامه های متنوعی از جمله برنامه های ورزشی فوتبال، طناب کشی و دو میدانی و تفریحی مانند قایقرانی و برنامه های آموزشی، برای رفاه حال این توانخواهان برنامه ریزی شد.

مددکار اجتماعی بهزیستی شهرستان سقز اظهار داشت: اجرای چنین برنامه های متنوع و مختلف برای این عزیزان مناسب و آموزنده بوده و می تواند تاثیرات مثبتی رابر نشاط اجتماعی و تقویت روحیه آنان داشته باشد.

رحیم کریمزاد اظهار امیدواری کرد: در آینده چنین اقداماتی که متناسب با شرایط ذهنی و جسمانی جامعه توانخواهان باشد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

برگزاری کارگاه آموزش طرح دهان و دندان برای مربیان مهدهای کودک سقز

اداره بهزیستی شهرستان سقز کارگاهی آموزشی با عنوان طرح سلامت دهان و دندان مرحله فلوراییدتراپی برای مربیان مهدهای کودک شهری و روستایی در محل سالن اجتماعات بهزیستی این شهرستان برگزار کرد.

در این جلسه که با همکاری مرکز بهداشت سقز برگزار شد، محمد فتاحی کارشناس بهزیستی و مسئول امور مهدهای کودک شهری و روستایی به عنوان مجری کارگاه، هدف از برگزاری این کارگاه را حفظ سلامت جسم و روان کودکان عنوان کرد.

خادمی دندانپزشک و نماینده مرکز بهداشت سقز نیز به ارائه مطالبی در زمینه های چگونگی طرح فلورایید تراپی، عوامل تاثیرگذار آن بر بهداشت دهان و دندان، نحوه استفاده از فلورایید و غیره پرداخت.

در پایان کارگاه حدود هزار عدد فلورایید بین کودکان تحت نظارت مهدهای کودک شهری و روستایی سقز توسط اداره مرکز بهداشت به صورت رایگان توزیع شد.

جلسه توجیهی آگاه سازی دانشجویان تحت پوشش بهزیستی دیواندره

جلسه توجیهی توسط مدیریت بهزیستی برای دانشجویان تحت پوشش بهزیستی دیواندره در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور 25 نفر از دانشجویان تحت پوشش واحدهای اجتماعی و توانبخشی این شهرستان تشکیل شد، چگونگی ثبت اطلاعات و سوابق در سامانه دانشجویان و نحوه استفاده از این سامانه به دانشجویان تحت پوشش بهزیستی آموزش داده شد.

فرهاد عزیزی رئیس اداره بهزیستی دیواندره نیز به نکاتی درباره ایجاد انگیزه در دانشجویان دارای معلولیت اشاره کرد و بر لزوم ادامه تحصیل و داشتن امید به آینده در میان جامعه معلولین تاکید کرد.

در ادامه جلسه با پیشنهاد رئیس اداره و استقبال دانشجویان مقرر شد کلاس های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی، کنترل استرس برای بهبود کیفیت زندگی و چگونگی افزایش بازده مناسب در زمان امتحانات، برای این دانشجویان برگزار شود.

در پايان اين كارگاه آموزشي مسئول توانبخشي و مددكاران اين واحد به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ دادند.

برگزاری همایش پیاده روی و ورزش کارکنان ادارات دیواندره

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و با همت اداره بهزیستی دیواندره همایش پیاده روی و ورزش صبحگاهی ویژه کارکنان ادارات این شهرستان در محل پارک 22 گولان دیواندره برگزار شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دیواندره هدف از برگزاری این همایش را ترویج ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط در بین کارکنان ادارات عنوان کرد و افزود: کارکنانی که در ارتباط مستقیم با قشرهای مختلف جامعه هستند از جایگاه ویژه ای برخوردارند که سلامت جسم و روان آنها می تواند پیشرفت های چشمگیری برای خدمت بهتر و شایسته تر به جامعه به همراه داشته باشد.

فرهاد عزیزی بیان کرد: گسترش و نهادینه کردن ورزش علاوه بر افزایش سلامت جسم و روان می تواند موجب ارتقای کارایی و اثر بخشی کارکنان نیز شود.