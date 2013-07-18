کیفیت بخشی به شیوه نظارت بر ساخت وسازهای استان ایلام بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح پنجشنبه در نشست شورای فنی استان ایلام گفت: استانداردها و شاخص های کیفی در ساخت وسازهای شهری باعث می شود تا این سازه در مقابل بلاهای طبیعی از استحکام و امنیت برخوردار باشند.



وی افزود: به منظور کیفیت بخشی به اجرا و شیوه نظارت بر ساخت و سازهای استان آزمایش کنترل کیفیت بتن و جوش در ساختمان بخش خصوصی الزامی است.



وی اضافه کرد: باید در این کنترل که هم دربخش سازه بتنی وهم دربخش سازه فلزی است نمونه آزمایشگاهی انجام شود تا اطمینان خاطری برای مالک ومتقاضی باشد وبه عنوان چیت آزمایشگاهی در پرونده ساختمانی لحاظ خواهد شد.



کرمی اطلاع رسانی و آموزش را از مهمترین اولویت های در دست اجرا دانست و گفت: این کار هم نیاز به شفاف سازی و هم اطلاع رسانی دارد و مشارکت مردم ومتقاضی به عنوان یکی از سرمایه های اساسی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه منزل مسکونی است و واحد ساختمانی است حق متقاضی و مالک است که از کیفیت اجرای کار اطلاع داشته باشند.

کرمی تصریح کرد: کمیته هایی تشکیل خواهد شد تا بحث مسائل فنی و مسائل حقوقی را دنبال کنند و بررسی های لازم را انجام دهند.

