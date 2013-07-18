ضیافت افطار حوزه هنری با هنرمندان/ یک جلد قرآن نفیس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت افطاری که شامگاه چهارشنبه 26 تیرماه با حضور هنرمندان و فعالان حوزه های مختلف فرهنگ و هنر در حوزه هنری برگزار شد، در نگارخانه ابوالفضل عالی نیز از یک قرآن نفیس رونمایی شد.
آیات این قرآن را که به صورت نفیس چاپ شده است، زنده یاد سخاوت خوشنویسی كرده است. جلد این قرآن کریم از چرم طبیعی است و صفحات و شمسههای ابتدایی آن دیجیتالی و اطراف خوشنویسی ها نیز طلاكوب شده است.
از دیگر برنامههای این ضیافت حضور حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد بود که از نمایشگاه پوستر با محوریت "قدس" بازدید کرد.
در مراسم ضیافت افطار نیز محسن مومنی شریف و محمد حمزهزاده به مهمانان خوشامد گفتند و هنرمندان در محوطه فضای باز حوزه هنری به دور از هرگونه تکلفی و در فضایی صمیمی به گفتگو با یکدیگر پرداختند.
این هنرمندان از حوزههای مختلف فرهنگ و هنر و ادب بودند و بعضی از آنها خانواده های خود را نیز در این ضیافت همرا آورده بودند.
ضیافت افطاری حوزه هنری در ساعت 20 شب با بازدید از نمایشگاه پوستر احمد آقا قلیزاده و رونمایی از قرآن کریم آغاز و با افطار هنرمندان به پایان رسید.
همایون اسعدیان، محمدعلی سجادی، منوچهر محمدی، مازیار میری، هنگامه اخوان، هوشنگ ظریف، هادی منتظری، حسین پرنیا، ناصر فیض، رسول اولیازاده، مرتضی گودرزی دیباج، انسیه شاهحسینی، امیر اسفندیاری، فرهاد توحیدی، حسین وخشوری، مصطفی و مرتضی رزاق کریمی، سیدسعید سیدزاده، پناهبرخدا رضایی، بهروز شعیبی، محمدرضا شریفینیا، محمدرضا صابری، محمدرضا شفیعی، روحالله حجازی، محمود گبرلو، حسن فتحی ، فرشید نوابی، سعید بیابانکی، امید مهدی نژاد و... از جمله افرادی بودند که در این مراسم حضور داشتند.
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