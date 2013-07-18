تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 10 درصد کاهش داشته است

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال حدود 36 هزار و 665 مسافر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند که در همین مدت در سال قبل تعداد 40 هزار و 661 نفر از این گمرک تردد کرده بودند.

وی اظهار داشت: از مجموع مسافران، سه هزار و 490 مسافر ایرانی از تنها مرز زمینی استان گلتسان وارد کشور شدند و سه هزار و 815 مسافر ایرانی نیز از این مرز به خارج از کشور مسافرت کردند.

شهریاری بیان داشت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 44 و چهار درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات گلستان یاداورشد: در سه ماهه اول امسال 14 هزارو 743 نفر مسافر خارجی نیز از گمر مرزی اینچه برون وارد کشور شدند و 14

هزار و 617 نفر مسافر خارجی نیز از این مرز خارج شدند.

وی عنوان کرد: این تعداد به ترتیب نسبت به سال گذشته 14 و 17 درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: عمده کالاهای همراه مسافر ورودی به کشور شامل روفرشی، نخ کاموا، نخ قرقره، نخ قالی، پارچه، روسری و ... بوده است.