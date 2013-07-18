مرگ راننده 60 ساله در تصادف کامیون و پژو

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 2:27 بامداد امروز تصادف دو خودرو پژو 405 و کامیون به سازمان آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله نیروهای دو ایستگاه به محل حادثه در مسیر شرق به غرب جاده دماوند بعد از پل شهید بابایی اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه خودرو پژو از مسیر اصلی خارج و با پشت کامیون برخورد کرده و در زیر آن گرفتار شده است. آتش نشانان بی درنگ راننده خودرو پژو را از داخل خودرو خارج کرده و تحویل اورژانس دادند. با معاینات اولیه مشخص راننده 60 ساله به علت شدت جراحت جانش را از دست داده است.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی آتش نشانان با ایمن سازی محیط ساعت 4 بامداد عملیات را به پایان رساندند.