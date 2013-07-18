به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری، شامگاه چهارشنبه در همایش شکرانه خدمت که برای تجلیل از عوامل فعال در پروژه بازگشایی بلوار پیامبر اعظم(ص) در صحن صاحب الزمان(عج)، حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: در زمان بهره برداری پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) استاندار قم در بازدیدهای خود شاهد تلاش‌های شبانه روزی همکاران ما در شهرداری بودند و در همان جا تأکید داشتند که باید جلسه‌ای برای تقدیر از این عزیزان برگزار شود.

وی با بیان اینکه باید سعی کنیم همه کارهای ما با اخلاص و برای رضای خدا باشد، افزود: خدمتگزاری در شهر کریمه اهل بیت(ع) توفیقی بزرگ برای مسئولان استان است که در اجرای پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) شاهد تلاش‌های خالصانه مسئولان و دست اندرکاران امر بودیم که با تمام وجود برای حضرت معصومه(س) و عشق با حضرت مهدی(عج) شبانه روزی کار می‌کردند.

شهردار قم عنوان کرد: همکاران بنده در شهرداری، در ایام و مناسبت‌های مختلف و فراوان در طول سال از جمله ایام تحویل سال جدید، نیمه شعبان و 14 و 15 خرداد همه توان خود را برای رضایت زائران و مجاوران کریمه اهل بیت(ع) که وارد شهر قم می‌شوند به کار می‌گیرند که جا دارد از زحمات همه آنها تقدیر شود.

وی همچنین از همراهی‌های استانداری، فرمانداری، شورای اسلامی شهر قم و دستگاه های مختلف استان در راستای بازگشایی پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) تشکر و ابراز امیدواری کرد قدم هایی که در این راستا برداشته شد باقیات و صالحاتی برای همه باشد.

