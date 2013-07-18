اولین جلسه بررسی نوسازی بافتهای فرسوده منطقه 16 برگزار شد

اولین جلسه بررسی توسعه و نوسازی بافتهای فرسوده منطقه 16 با حضور احمد مسجد جامعی، مرتضی طلایی و معصومه آباد، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مهندس جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران و شهردار و مدیران منطقه برگزار شد.