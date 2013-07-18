اولین جلسه بررسی نوسازی بافتهای فرسوده منطقه 16 برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید محسن اسدی شهردار منطقه 16 در این جلسه بحث یافتن بافتهای فرسوده منطقه و بررسی چگونگی پیشرفت نوسازی آنها و ایجاد راهکارهایی برای سرعت بخشیدن به این امر را عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه حساسیت مردم در نوسازی بافت های فرسوده بیشتر است افزود: لازم است پیشنهاد های ارائه شده و بحث نوسازی بافت ها جدی گرفته شود.
مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص مشکلات بافتهای فرسوده اظهار کرد: اولین گام اعتماد سازی بین مردم و افرادی است که مسئول نوسازی بافتها هستند و گام دوم حرکت با برنامه ریزی خواهد بود.
وی عنوان کرد: سعی ما بر این است که نوسازی بافتها را از 8 سال به 4 سال کاهش دهیم.
بنابراین گزارش، همچنین در این جلسه مدیران محلات منطقه مشکلات بافتهای فرسوده خود را مطرح کردند.
این جلسه با هدف افزایش سرعت در نوسازی بافتهای فرسوده تشکیل شد و سپس شهردار به اعضای شورای شهر از محلات این منطقه بازدید کردند.
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