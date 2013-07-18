سمندر و آسیابری ستاره بودند/ قلم قرمز روی نام هفت کاراته کا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در دو بخش بزرگسالان و امیدها در حالی به میزبانی سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد که حساسیت مسابقات تاثیر زیادی روی کیفیت کار گذاشته بود و در واقع مبارزات جذاب و دیدنی برگزار نشد با این وجود حسین سمندر پسر رئیس فدراسیون کاراته عملکرد قابل قبولی مقابل چشمان پدر داشت و در رده امیدها نیز علی اصغر آسیابری چهره برتر میدان بود.

در کنار این دو جوان با آتیه، بهمن عسگری نیز کاراته خوبی به نمایش گذاشت. قهرمان پیشین جوانان و زیر 21 سال جهان در سالهای 2009 و 2011 اگرچه در مبارزه آخر 3 بر صفر مغلوب سعید حسنی پور شده بود، اما این باخت را بیش از همه باید به حساب خستگی ناشی از سه مبارزه پی در پی او با رضا بهرام پور دانست، سه مبارزه ای که عسگری دو بار با پیروزی و یک بار با تساوی از تاتامی خارج شد.

مهدی سلطانی هم که در تمامی اردوهای گذشته چهره پرفروغی داشته و هیچ باختی در کارنامه اش ثبت نشده ، دو بار مقابل هادی صفی به میدان رفت و با پیروزی به میدان رفت تا همچنان رکورددار بی شکستی در ادروی تیم ملی باشد. با این روند باید او را از هم اکنون عضو ثابت تیم ملی در مسابقات آسیایی و کشورهای اسلامی دانست.

در پایان این مسابقات هم یاری، سلطانیان، موسوی، بهرام پور، سنچولی، حیدری و اشک زاده شانس ادامه حضور در اردوی تیم ملی را از دست داده و این نفرات در اردو باقی ماندند:

رده سنی امید:

وزن 68- کیلوگرم: علی اصغر آسیابری و دادیار رهنما

وزن76-کیلوگرم: آروین باقری و محمد اکرام زاده

وزن 76+کیلوگرم: رضا پورمحمد و عماد مژدهی

رده سنی بزرگسالان:

وزن 55-کیلوگرم: وحید حسنی پور و مجید حسن نیا

وزن 60-کیلوگرم: محمد قاسمی و هامون درفشی پور

وزن 67-کیلوگرم: حسین سمندر، سعید احمدی و حامد زیگساری

وزن 75- کیلوگرم: سعید حسنی پور و بهمن عسگری

وزن 84-کیلوگرم: مهدی سلطانی و هادی صفی