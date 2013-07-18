فعالیت تعاونی های مرزنشینان در استان ایلام بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زرگوش صبح پنجشنبه در جلسه ساماندهی تعاونی های مرز نشین ایلام اظهار داشت:توسعه و استفاده از ظرفیت های تعاونی های مرزنشینان شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت های اقتصادی فراهم می کند.

وی افزود: با هدف بررسی وضعیت و تعیین تکلیف برای هشت تعاونی مرزنشین غیر فعال نشست شورای مبادلات مرزی استان برگزار شده است.

این مسئول تصریح کرد: حدود 16 تعاونی در استان تشکیل شده است که جمعیتی بالغ بر 160 الی 170 هزار نفر تحت پوشش این تعاونی ها قرار گرفتند.



وی اضافه کرد: بعد از ارزیابی عملکرد تعاونی ها و با توجه به عملکرد ضعیف وغیر فعال بودن هشت تعاونی از 16 تعاونی بحث حسابرسی وتعیین تکلیف و تسریع تعاونی ها در دستور کار قرار گرفته است.



زرگوش ادامه داد : در این جلسه مقرر شد به منظور شفاف سازی فعالیت های تعاونی های مرزنشین سامانه کارت الکترونیکی مرزی راه اندازی شده و تاکنون 20 هزار خانوار در این سامانه ثبت نام کرده اند.



مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اظهار داشت: در این نشست مقرر شد دو کار خوب انجام گیرد یکی برای اعضای تعاونی غیر فعالی که کارت عضویت تعاونی غیر فعال دارند به سامانه مراجعه کنند و کارت عضویت مبادلات مرزی الکترونیکی از هرکدام از تعاونی ها که مد نظرشان است بگیرند و از 8 تعاونی فعال کارت عضویت جدید بگیرند.



این مسئول عنوان کرد: دوم اینکه تصمیم دولت بر این است با توجه به قطعی نشدن قیمت ارز در آینده نزدیک به ازای هر نفر 200 دلار را در بحث صادرات و واردات برای این افراد اختصاص دهند.



وی اضافه کر : افراد عضو تعاونی باید توجه داشته باشند که هدف از تخصیص 200 دلار به این شکل نیست که به ازای هر عضو 200 دلار از سوی دستگاه های دولتی و اعضا پرداخت می شود یک امتیازی است که براساس این امتیاز به میزان سقف هر نفر 200 دلار می توانند صادرات انجام دهند.



زرگوش تصریح کرد: ما در جهت تعیین تکلیف این تعاونی ها و به دست آوردن آمار و اطلاع دقیق از آنها تلاش لازم را انجام خواهیم داد .

