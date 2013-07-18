دستگیری شكارچي غیرمجاز با گزارش مردمي/30 درصد مساحت باخرز شکار ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد مظلوم پناه صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنابر اين گزارش كه حكايت ازتخلف و شكار يك رأس قوچ وحشي توسط فردی در روستای مرادآباد شهرستان باخرز داشت ؛مامورین یگان حفاظت تایباد پس ازاخذنیابت قضایی درمعیت همترازان خود از شهرستان تربت جام به محل مورد نظر اعزام شدند.

وي افزود: پس ازبازرسی از منزل فرد متخلف لاشه کامل یک راس قوچ وحشی،یک قبضه سلاح شکاری برنو و فشنگ مربوطه، دودستگاه تله زنده گیری چهارپایان وحشی،کشف وضبط شد.

مظلوم پناه ادامه داد: اين متخلف پس ازتشکیل پرونده ، باحکم مقام قضایی روانه بازداشتگاه شد.

وي بیان داشت: از آنجا که گونه قوچ ومیش وحشی در زمره حیوانات حمایت وحفاظت شده قراردارد؛ به استنادماده 12قانون شکارو صید، قانونگذار مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا هجده ميليون ريال رابراي فردي كه مبادرت به شکاراین حیوانات نمايد تعيین کرده است.

مظلوم پناه مبلغ خسارت وارده به محيط زيست بابت شكار یک راس قوچ وحشی را 18 ميليون ریال عنوان كرد و افزود اين مبلغ به عنوان جريمه نقدي بايستي توسط متخلف به حساب خزانه واريز شود.

مسئول حفاظت محيط زيست تايباد استقرارنمایندگی محیط زیست درشهرستان باخرز را يكي از ضروريات ساماندهي مديريت محيط زيست عنوان كرد و افزود چاره انديشي از سوي مقامات مسئول شهرستانی و استانی دراين خصوص لازم است.

وي گفت: شهرستان باخرز به لحاظ تنوع زیستی ازجایگاه ویژه ای برخوردار است به نحوی که بیش از30درصدمساحت شهرستان جزءمناطق شکارممنوع بوده و هم اكنون توسط اداره حفاظت محیط زیست تایبادکنترل وپایش می شود.