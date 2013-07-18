مجوز خروج کالا تا سقف 80 دلار از منطقه آزاد ارس به مسافران دارای کارت سبز

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز علی نژاد صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هزینه های ترخیص کالا جهت عرضه و فروش بر اساس نرخ عادله که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود اعمال می گردد، افزود: با استناد به ماده 31 آئین نامه قانون و مقررات صادرات و واردات، هر مسافر در یک سال اجازه واردات کالا به ارزش 80 دلار را داشته و کالاهایی که شرعا و قانونا ممنوعیت ورود به داخل خاک ایران را نداشته باشند از جمله کالاهای ساخت و مبدأ اسرائیل ممنوعیت وارداتی ندارند.



وی ادامه داد: هر شخصی که دارای کارت سبز کالای همراه مسافر ارس باشد، مسافر مجاز برای خروج کالا از درب های منطقه آزاد ارس بوده و در گیت های فعال شده قره برون و ایواوغلی و ریاحی بعد از بررسی همکاران گمرک ایران اجازه خروج کالا های خود به خارج از محدوده ارس را خواهد داشت.

علینژاد در رابطه با چگونگی دریافت کارت سبز کالای همراه مسافر ارس گفت: در راستای سهولت دریافت این کارت هموطنان می توانند با مراجعه به گیت های اصلی منطقه آزاد ارس و یا گمرک این منطقه و ارائه کارت ملی و شناسنامه نسبت به دریافت کارت سبز اقدام کنند.

وی تصریح کرد: کلیه اصناف موظف به عرضه و فروش کالا به مسافران دارای کارت سبز(کالای همراه مسافر ارس) می باشند و در صورت عرضه عمده کالاها و یا هرگونه تخلف در فروش، با برخورد قانونی بازرسان بازرگانی منطقه آزاد ارس روبرو خواهند شد.

مدیرگمرک منطقه آزاد ارس با بیان اینکه اصناف و بازرگانان کالاهای حجیم مانند یخچال، یخچال فریزر، اجاق گاز و سایر کالا را می توانند وارد و در محدوده منطقه آزاد ارس عرضه نمایند تصریح کرد: واردات کالاهای حجیم بوسیله قانون کالای همراه مسافر مجاز نیست ولی با توجه به اینکه در محدوده ارس سکونت هزاران نفری وجود دارد برای رفاه حال ارس وندان مذاکراتی با گمرک ایران صورت گرفت و با واردات کالاهای حجیم و فروش فقط در محدوده منطقه آزاد ارس موافقت شد.

وی ادامه داد : اصناف و بازرگانان می توانند واردات کالا از کشورهای خارجی را در منطقه آزاد ارس انجام دهند با عنایت به اینکه قبض انبار تفکیکی در منطقه آزاد ارس بلامانع می باشد بازرگانان می توانند با واردات کالا و تجمیع در گمرک امکان توزیع و ترخیص تفکیکی کالا برای اصناف را نیز فراهم آورده و روند ورود کالا به محدوده جلفای منطقه آزاد ارس را تسهیل نمایند.

علی نژاد راه اندازی کالای همراه مسافر را در راستای ارائه کالا با هزینه کم و بدون تردد به خارج از کشور دانست و افزود: اکثر واردات کالای بازرگانان و اصناف از طریق مرز ایران و نخجوان بود که در پی ارائه ویزا برای اتباع ایرانی از سوی نخجوان، اجرای کالای همراه مسافر در ارس نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده کالاها داشته و نیازی به تردد حداکثری به خارج از کشور برای تامین مایحتاج نیست.

علینژاد با اشاره به مزیت های فرامنطقه ای کالای همراه مسافر در ارس گفت: با توجه به عدم محدودیت منطقه ای مسافران برای خرید در قالب کالای همراه مسافر از بازارهای منطقه آزاد ارس و وجود استان های با بیش از 9 میلیون نفر جمعیت امکان توسعه و رونق وضعیت معیشت مردم و توسعه خدمات گردشگری در این استان ها نیز فراهم می شود