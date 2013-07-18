دبيران حرفه و فن تربت حيدريه صاحب دو مقام کشوري شدند

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فراخون کشوری پایگاه کیفیت بخشی درس حرفه و فن، مستقر در استان همدان آقای هادی کوشا سرگروه حرفه و فن شهرستان تربت حیدریه موفق به کسب رتبه دوم اقدام پژوهی و خانم سیده فاطمه خطیبی موفق به کسب رتبه چهارم طراحی جدول سه بعدی شدند.

وی گفت: تیم بدمینتون دانش آموزی شهرستان در مسابقات دانش آموزان مقطع ابتدایی استان که در مشهد و با حضور 10 تیم برگزار گردید به مقام قهرمانی دست یافت.

دهقان افزود: این رقابتها در سالن ورزشی شهید محبوب مشهد با حضور 50 دانش آموز در قالب 10 تیم از سطح استان به مدت دو روز برگزار شد و در پایان تیم تربت حیدریه مقام اول خراسان رضوی را بدست آورد.

رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه گفت: تیم آمادگي جسماني پسران مقطع ابتدایی شهرستان تربت حيدريه نیز در مسابقات دانش آموزان خراسان رضوی به مقام نايب قهرماني دست يافت.

وي اظهار کرد: در تيم آمادگي جسماني تربت حيدريه محمد امین علیزاده، امیر حسین کریمی، میثم اسحاقی، سید مرتضی هاشمی زاده، محمد مهدی محمد نژاد، محمد مهدی میرزا بیگی به عنوان بازیکن حضور داشتند و سرپرستي و مربيگري آن را محمد حیدری و قاسم بخشی بر عهده داشتند.