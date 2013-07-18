30 دانشجوی دانشگاه بیرجند در جشنواره پایان نامه های قرآنی شرکت کردند

احمد لامعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این جشنواره همزمان باماه مبارک رمضان برگزار می شود، گفت: 30 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در این جشنواره حضور دارند.

معاون فرهنگی دانشگاه بیرجند ادامه داد: این جشنواره هر ساله به منظور گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و ارج نهادن به تلاش های علمی و پژوهشی دانشجویان در حوزه های مختلف علوم و فرهنگ قرآنی برگزار می شود.

لامعی افزود: این جشنواره به میزبانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه بیرجند ادامه داد: این جشنواره مختص پایان نامه های مرتبط با قرآن در حوزه های پژوهشی، تحلیلی و توصیفی و آموزشی است و تمام فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی که از پایان نامه خود طی 2 سال گذشته دفاع کرده اند، می توانستند در این جشنواره شرکت کنند.

لامعی ادامه داد: فراخوان ارسال آثار از اوایل خرداد ماه به معاونت فرهنگی و پژوهشی دانشگاه ها ابلاغ شده و دانشجویان تا تاریخ 18 تیر ماه سال جاری مهلت داشتند پایان نامه های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: اختتامیه این جشنواره در هفته پایانی ماه مبارک رمضان بر گزار می شود.

معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه بیرجند یادآورشد: داوری پایان نامه های ارسال شده به دبیرخانه جشنواره آغاز شده و از نفرات برتر در هر مقطع با اهدای جوایز نقدی تجلیل می شود.