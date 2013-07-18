به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در دیدار با سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای اسلامی مقیم تهران، با اشاره به تحولات کشورهای منطقه گفت: معتقدم همه مردم، فعالان سیاسی، سیاستمداران و گروه‌ها و جریانات باید به سه اصل مهم توجه کنند که حقوق اساسی مردم یکی از این اصول مهم است.

رئیس‌جمهور افزود: همه ملت‌ها بدون استثناء حق دارند از عدالت، آزادی، کرامت انسانی و همچنین از حق انتخاب آزاد برخوردار باشند.

احمدی‌نژاد شیوه و راه تحقق اساسی را اصل دوم ذکر کرد و گفت: عده‌ای به دنبال عدالت، آزادی و کرامت هستند، سوال این است که راه تحقق این ویژگی‌ها کدام است، آیا راه آن جنگ، درگیری و کشتار است؟ قطعاً چنین نیست.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در جنگ، انسان‌ها کشته و اقتصاد و وضعیت یک کشور نابود می‌شود، گفت: در جنگ، کینه‌ها در دل بوجود می‌آید و به فرض اگر کسی با جنگ به قدرت برسد، به مخالفان خود اجازه می‌دهد که علیه او دست به درگیری بزنند، بنابراین راه رسیدن به حقوق اساسی مردم تفاهم، برادری و همدلی‌ است، باید همه دست به دست هم بدهند و تسلیم انتخاب مردم باشند.

احمدی‌نژاد جلوگیری از آثار رفتار ملت‌ها بر منافع دشمنان را به عنوان اصل سوم ذکر کرد که باید مورد توجه مردم، فعالین و سیاستمداران کشورهای منطقه قرار گیرد، گفت: در تمام رقابت‌های سیاسی و در تمام تحولات و مطالبات، ‌همه باید مراقب دشمنان قسم‌خورده ملت‌ها باشند. خیلی وقت‌ها، یک مطالبه حق است، اما پیگیری آن از طریق درگیری، یک حق بالاتر که همان حق استقلال ملت‌ها است را مخدوش می‌کند.

رئیس‌جمهور به اهداف شوم رژیم صهیونیستی و مستکبران اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی دشمن قطعی و قسم‌خورده همه ملت‌های مسلمان و آزادیخواه هستند، آنها نمی‌خواهند ملت‌های ما مستقل، عزیز، پیشرفته و مرفه باشد، آنها می‌خواهند ملت‌های ما عقب‌افتاده، دچار اختلاف، درگیری و بی‌ثبات باشد؛ بنابراین سوال این است که آیا رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانش از اختلاف و درگیری ملت‌ها خوشحال می‌شوند، یا ناراحت؟ آیا این اتفاقات در کشورهای منطقه موجب خوشحالی و تأمین منافع این کشورهاست، یا در جهت ناراحتی یا اضمحلال آنهاست؟

احمدی‌نژاد خطاب به سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای اسلامی مقیم تهران، تأکید کرد: هرکس باید بین خود و خدای خود بیندیشد و در این زمینه قضاوت کند، باید بدانیم که عدالت، آزادی و کرامت حق است و همه باید از آن برخوردار باشند، ما به عنوان جمهوری اسلامی و احمدی‌نژاد به عنوان یک مسلمان بر روی هیچ طایفه‌ای تعصبی نداریم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: تعصب ما بر حق، کرامت،‌ عزت، ‌عدالت و پیشرفت ملت‌هاست. ما همه را جزو برادران خود می‌دانیم و معتقدیم که در درگیری‌های کشورها از هر طرف که کشته شوند، ناراحت می‌شویم.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه باید برای پیشرفت و آبادانی دست به دست هم دهیم، اظهار داشت: مستکبران پیشرفت و آبادانی ما را نمی‌خواهند، با کمی دقت متوجه می‌شوید که آنها برای اصلاح اقتصاد خراب خود، همه اقتصاد دنیا را به چالش کشیدند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف از خلقت انسان و همچنین تبریک ماه مبارک رمضان، گفت: خداوند همه مخلوقات خود را دوست دارد و آنقدر انسان‌ها را دوست دارد که اراده فرموده تمام انسان‌ها به بالاترین نقطه کمال برسند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه خداوند برای هیچ انسانی، ذلت، حقارت، سقوط و خروج از دایره انسانیت را نپسندیده گفت: اگر فرض کنیم که نمره قله کمال انسانی صد باشد، خداوند برای هیچ انسانی، 99.99 را نپسندیده است. خداوند خواسته همه انسان‌ها در اوج باشند و همه انسان‌ها، مهم بوده و می‌توانند به قله برسند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه انسان‌ها دو سرمایه دارند، گفت: یک سرمایه حقیقت انسانی و فطرت الهی و سرمایه دوم، زندگی در این جهان است. زندگی این جهان بالاترین سرمایه انسان است تا انسان از خاک به خدا برسد و خداوند خواسته تا همه انسان‌ها از خاک به خدا برسند و این فرصت را برای انسان‌ها قرار داده است.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه رحمت خداوند در جهان جهاری است، گفت: خداوند پیوسته رحمان و رحیم است، اما فرصت‌هایی را قرار داده تا جاذبه و گیرنده انسان‌ها قوی‌تر عمل کند که یکی از آنها ماه مبارک رمضان است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه همه درهای ماه مبارک رمضان باز است، گفت: در این ماه شیطان در غل و زنجیر است، و خداوند شرایطی فراهم کرده که در رمضان اعمال نیک و خیر ما چندین برابر بر روح انسان تأثیر داشته باشد. یک شب قدر هزار ماه، یک شب 30 هزار برابر، یک نماز، یک تلاوت قرآن چندین هزار برابر و یک ساعت تفکر چندین برابر انسان را در مسیر کمال، به سمت تعالی هدایت می‌کند.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه همه ماه رمضان، سرشار از خیر و برکت است، افزود: از خداوند می‌خواهم توفیق بهره‌برداری حداکثر این ماه را به همه ملت‌ها عنایت کند و در شب قدر که شب تعیین سرنوشت ملت‌ها برای یک سال است، بهترین و زیباترین سرنوشت را برای همه شما رقم بزند.

رئیس‌جمهور ضمن تقدیر و تشکر از سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای اسلامی مقیم تهران گفت: هشت سال در کنار شما و دولت‌های شما برای توسعه همدلی، افزایش و تقویت همکاری‌ها و تلاش برای استقرار صلح و امنیت جهان همکاری کردیم و اینجانب صمیمانه از همه شما تشکر می‌کنم.

احمدی‌نژاد افزود: اینجانب در دوره خدمتم از شما عزیزان جز دوستی، محبت، برادری و همکاری صادقانه چیزی ندیدم و همه شما را دوستان صمیمی و برادران عزیز خود می‌دانم و از تک‌تک دولت‌های شما و روسای جمهور شما، تقدیر و تشکر می‌کنم، بخصوص در مقابل فشارهای مستکبران علیه ملت ایران دولت‌های شما در کنار ملت ایران بودند.

رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد تا ملاقات آینده وی با سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای اسلامی مقیم تهران در شرایطی باشد که در جهان، صلح، امنیت و رفاه حاکم باشد و از آنان خواست تا سلام ویژه وی را به دولت‌ها و ملت‌های خود ابلاغ کنند و بگویند که احمدی‌نژاد، ملت و دولت ایران دوستدار، یار و همراه شما تا آخر خواهد بود.