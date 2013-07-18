خبرگزاری مهر در کرمان در حوزه فرهنگ و هنر تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پیش کسوتان و فعالان فرهنگی و هنری استان کرمان طی دوره اخیر فعالیت دستگاههای فرهنگی در استان کرمان شامگاه چهارشنبه برگزار شد، در همین راستا از نمایندگی خبرگزاری مهر در استان کرمان به دلیل فعالیتهای شاخصش در زمینه فعالیتهای فرهنگی و هنری در حوزه فرهنگ و هنر استان کرمان قدر دانی شد و لوح سپاس به نماینده خبرگزاری در استان تقدیم شد.

همچنین از فعالان و پیشکسوتان فرهنگی و هنری استان کرمان طی سالهای اخیر در حوزه های مختلف نیز تجلیل به عمل آمد.

در همین مراسم از حمید صادقی عکاس زبده خبرگزاری مهر در استان کرمان نیز تقدیر به عمل آمد.

مشاور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسن توجه به پیشکسوتان و فعالیتهای فرهنگی و هنری را یکی از سیاستهای وزراتخانه دانست و گفت: در همین راستا سفرهای استانی به منظور دیدار با پیشکسوتان هنری در استانها انجام شده است.

رضا محمدی افزود: استان کرمان پانزدهمین استانی است که مراسم تجلیل از پیسکوتان و فعالان فرهنگی در ان انجام شده است و این برنامه ادامه خواهد یافت.



وی توجه به فرهنگ و هنر را در اعتلای فرهنگ جامعه بسیار تاثر گذار دانست و خواستار توجه به فعالان فرهنگی شد.

