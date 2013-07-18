مشكل كم آبي در همدان جدي است/توزيع پول موفقيت نيست بايد شغل تعريف كنيم

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد صبح پنجشنبه در كارگروه اشتغال وسرمايه گذاري استان همدان، عنوان كرد: شركت آب وفاضلاب همدان باید آب ادارات پر مصرف را قطع كند.

وي ادامه داد: سطح آب سد اكباتان همدان پايين رفته و بيش از پيش بيني ها تبخير و مصرف داشته ايم.

سطح آب چاه ها به شدت در حال پايين رفتن است

استاندار همدان با اشاره به اينكه برنامه ريزي ها در بخش كشاورزي در دراز مدت به علت خشكسالي به نتيجه نخواهد رسید، بيان داشت: سطح آب چاه ها به شدت در حال پايين رفتن است.

آزاد اذعان داشت: با اين روند ممكن است در چند سال آينده مجبور به مهاجرت شويم.

وي با تاكيد براينكه بايد جلوي استفاده از چاه هاي غير مجاز گرفته شود، ادامه داد: دستگاه هايي كه مي توانند آب را پس از مصرف دوباره به چرخه بازگردانند بايد به وظايف خود عمل كند.

استفاده از آب شرب براي آبياري فضاي سبز به حداقل برسد

استاندار همدان اذعان داشت: استفاده از آب شرب براي آبياري فضاي سبز باید به حداقل برسد.

آزاد در ادامه با بیان اینکه برخي از واسطه ها 20تا 30 درصد از وامي كه براي قالي بافي دريافت ميشود را صاحب مي شوند، اظهار داشت: بايد كمك هاي بلاعوض در قبال كار انجام شده باشد.

استاندارهمدان با اشاره به اينكه همه دست اندر كاران بخش اشتغال استان همدان بايد وارد عمل شوند، ادامه داد: حماسه سياسي با حمايت مردم از رهبري محقق شد و اكنون بايد با تلاش چند برابري به دنبال تحقق حماسه اقتصادي بود.

زير ساخت حماسه اقتصادي در ايجاد اشتغال است

آزاد بيان داشت: همه دستگاه هاي اجرايي توان خود را براي محقق كردن حماسه اقتصادي به كار بياندازند چراکه زير ساخت حماسه اقتصادی در ايجاد اشتغال است.

وي با اشاره به ساخت بهترين مبلمان ها در استان همدان، اذعان داشت: مشكلات توليد اين محصول را استان همدان متحمل مي شود اما كالا و سود اصلي آن از همدان خارج ميشود.

اشتغال و ارزش افزوده محصولات در استان همدان باقي بماند

استاندار همدان اظهار داشت: بايد اشتغال و ارزش افزوده محصولات به خصوص در بخش كشاورزي و دامي در استان همدان باقي بماند.

آزاد اذعان داشت: بايد روند ايجاد شغل در شهرهاي زير 20هزار نفر تغيير كرده و به دنبال مواد مصرفي براي اين كار بود.

توزيع پول موفقيت نيست بلكه بايد شغل تعريف كنيم

وي با اشاره به وجود ظرفيت هاي گوناگون در روستاها و شهرهاي كوچك استان همدان، ادامه داد: توزيع پول موفقيت نيست بلكه بايد شغل تعريف كنيم.

استاندار همدان گفت: در برخي نقاط استان همدان كارهاي متفرقه اي توسط نهادها انجام مي شود كه مي توان با تجميع آن دست به نوآوري زد.

آزاد با تاكيد براينكه اعتراف گرفتن ازبانك ها براي پرداخت كردن يا نكردن وام ها كار ساده اي نيست، عنوان كرد: خريد خودرو شخصي با وام خوداشتغالي اشتغال به حساب نمي آيد و بايد دنبال ايجاد اشتغال واقعي بود.

وي ادامه داد: بانك ها بايد سهم وام هاي قرض الحسنه را پرداخت كنند.

بانك ها براي پرداخت 10 ميليون وام تنها يك ضامن مي خواهند

استاندار همدان با اشاره به اينكه دستگا ههاي نظاراتي تاييد كرده اند كه بانك صادرات از پرداخت وام خود اشتغالي ومشاغل خانگي خودداري مي كند، عنوان كرد: بانك ها براي پرداخت 10 ميليون وام تنها يك ضامن مي خواهند.