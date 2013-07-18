افزایش گوزنهای زرد ایرانی در ایلام/عدم وجود مگس"میاز" در استان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کاظمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع یک میلیون و 904 هزار و500 هکتار وسعت استان، مساحت جنگلهای استان500 هزار هکتار است که این جنگلها جز جوامع مناطق خشک و نیمه خشک سلسله جبال زاگرس محسوب می شوند.

وی بیان داشت: بر اساس طبقه بندی پوشش جنگلها، 100 هزار هکتار از جنگلهای نیمه انبوه با پوشش 60 – 31 درصد و 320 هکتار جنگلهای تنک با پوشش 30-15 درصد و 180 هزار هکتار جنگلهای مخروبه و در حال نابودی با پوشش 15 درصد هستند.

وی افزود: با توجه به وجود وجود 80 زیستگاه طبیعی در استان ، ایلام از پیشروترین استان ها در تنوع زیست محیطی است .

وی بیان داشت: سازمان محیط زیست فعالیت های خود را در حوزه های انسانی، طبیعی، آموزشی و روابط عمومی گسترش داده است.

این مسئول عنوان کرد: منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ بخشی از سلسله جبال زاگرس در غرب ایران بوده و از شمال غرب به شمال شرق امتداد یافته و قسمت شمال شهر ایلام را در بر می گیرد و این منطقه کوهستانی با داشتن بلندترین ارتفاعات همراه با دره های عمیق و تپه ماهورهای ناهمگن زیستگاههای بکری را جهت زیست جانوری و گیاهی تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه مساحت تقریبی زیستگاه در کل منطقه حفاظت شده 31 هزار هکتار است که از این مقدار 29 هزار هکتار محدوده جنگلی و مابقی از گونه های مرتعی برخوردار است، اظهار داشت: حداکثر ارتفاع را بلندترین قله آن یعنی مانشت با دو هزار و 700 متر ارتفاع از سطح دریا و حداقل ارتفاع آنرا دره ایوان با ارتفاع 500 متر از سطح دریا بوجود آورده اند.

وی افزود: این سازمان با توجه با همکاری و هم افزایی با دیگر دستگاه ها به ویژه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مهمترین اثر را در بخش حفاظت و حراست از محیط زیست بر عهده دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام ادامه داد: 143 هزار هکتار برابر با 5.7درصد از گستره منابع طبیعی استان تاکنون به عنوان مناطق حفاظت شده زیرپوشش این اداره کل قرار دارد.

کاظمی بیان داشت: منطقه مانشت و قلارنگ با 33 هزار هکتار، کبیرکوه در شهرستان دره شهر با 20 هزار هکتار، دینارکوه در آبدانان با 30 هزار هکتار و منطقه حفاظت شدهکولگ در شهرستان مرزی مهران با گستره 58 هزار هکتار چهار منطقه حفاظت شده استان ایلام است.

افزایش گوزن های زرد استان ایلام در سایت مانشت

وی بیان داشت: استان ایلام از تنوع زیست محیطی مناسبی برخوردار است و در این زمینه جزء استانهای پیشرو در کشور است.

این مسئول آموزش همگانی، فرهنگ سازی و ایجاد حساسیت بالا در جامعه به منظور صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه ملی را از وظایف اصلی رسانه های دیداری و شنیداری برشمرد و تصریح کرد: محیط زیست استان ایلام در زمینه آموزش همگانی و ترویج فرهنگ حفاظت از این منابع عظیم خدادادی، از استانهای برتر کشور است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام از افزایش شمار گوزن های زرد سایت مانشت به 27 راس خبر داد.

کاظمی در ادامه به پرورش گوزن زرد ایرانی در استان اشاره کرد و یادآور شد: سال 86 ، شش راس از این گونه جانوری در معرض انقراض از جزیره اشک دریاچه ارومیه به ایلام انتقال یافت.

وی بیان داشت: آب و هوای استان ایلام برای پرورش گوزن زرد ایرانی بسیار مناسب است و ابتدا بخش هایی از منطقه حفاظت شده رنو برای پرورش این حیوان در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش تعداد این گوزن ها 80 هکتار از منطقه مانشت برای پرورش این گونه جانوری مهیا شده و با برنامه های کنترلی و حفاظتی شمار گوزن های زرد اکنون به 27 راس افزایش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام به تلف شدن حدود 40 راس از این گوزن ها در استان خوزستان در نتیجه قرار گرفتن نوعی مگس به نام میاز روی پوست این حیوانات اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وجود این مگس در ایلام و سایت مانشت اعلام و دریافت نشده است.

گنجینه حیات وحش ایلام امسال به بهره برداری می رسد

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: گنجینه حیات وحش و طبیعی در استان از مصوبه های سفرهای استانی هیات دولت به ایلام است که در زمینی به گستره پنج هزار متر مربع در بوستان جنگلی چقاسبز در حال ساخت است.

کاظمی ادامه داد: با وجود تکمیل شدن بخش قابل توجهی از این مرکز به سبب مشکلات مالی و نبود بودجه بهره برداری از آن به تاخیر افتاده است.

وی بیان کرد: گنجینه حیات وحش ایلام اکنون از 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و تنها محوطه و فضاسازی درونی نمونه ها باقی مانده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل این مرکز تا دهه فجر سال جاری گنجینه حیات وحش ایلام به مکانی برای استفاده دانشجویان، دانش آموزان و آحاد مختلف مردم تبدیل شود.

شناسایی چهار گونه جانوری جدید در ایلام

مدیر کل حفاظ محیط زیست استان ایلام از شناسایی چهار گونه جانوری جدید در ایلام خبر داد و با اشاره به وضعیت تنوع گونه های جانوری استان افزود: 37 گونه جانوری پستاندار و 183 گونه پرنده تاکنون در استان ایلام شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: تمامی گونه های جانوری استان زیرحفاظت این اداره کل قرار دارد و تنها تعدادی از پرندگان شکاری به ویژه هوبره در معرض خطر انقراض است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام شناسایی گونه های جانوری جدید را از برنامه های این سازمان برشمرد و گفت: برای شناسایی گونه های جدید دوربین های تله ای در مناطق مختلف استان دایر شده است.

کاظمی افزود: چهار گونه جدید جانوری شامل گربه کاراکال، پلنگ ایرانی، گربه وحشی و گربه جنگلی تاکنون در نتیجه استفاده از فناوری دوربین های تله ای در استان دیده شده اند.

وی همچنین تعداد گونه های گیاهی شناسایی شده استان را یک هزار عنوان و بیان کرد: 30 درصد گونه های گیاهی شناسایی شده دارای قابلیت خوراکی است.

وي با اشاره به اهميت تحقيق و پژوهش در محيط زيست و موضوعات مختلفي كه از سوي مراكز مختلف علمي در قالب طرحهاي تحقيقاتي به حفاظت محيط زيست استان پيشنهاد داده شده اند، اظهار اميدواري كرد در سالجاري بتوان با پيگيري هاي جدي، طرح هاي پژوهشي را بر اساس اولويتهاي تعيين شده در زمينه حفاظت محيط زيست استان اجرا کرد.