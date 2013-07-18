اهدای سبد کالا به 400 خانواده زندانی در قم

حسین شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ماه مبارک رمضان به نزدیک به 400 نفر از خانواده زندانیان سبد کالا اهدا شده است که سبد کالا شامل 10 کیلوبرنج، 2 بطری روغن، سه بسته ماکارونی، سه کیلو شکر، 2عدد مرغ، 2 بسته خرما و چهار بسته پنیر می شود.



وی گفت: جشنی برای 85 دانش آموز ممتاز خانواده زندانیان در خانه معلم برگزار شد که در این جشن کارت هدیه 100 هزار تومانی به دانش آموزان ابتدایی، کارت هدیه 150 هزار تومانی به دانش آموزان راهنمایی، کارت هدیه 200 هزار تومانی به دانش آموزان دبیرستان و کارت هدیه 250 هزار تومانی به قبولی شدگان دانشگاه اهدا شد.



مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم بیان کرد: در ماه مبارک رمضان افطاری برای هزار نفر از خانواده زندانیان برگزار می شود.



وی گفت: جشن گلریزان هفته آینده برای کمک خیرین به منظور آزادسازی زندانیان برگزار می شود.



شریعت پناهی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون 100 زندانی با کمک خیرین آزاد شده اند.

