خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار مهم حوزه رسانه را در هفته‌ای که گذشت با خبری درباره اولین میزبانی مازنی‌ها در جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان آغاز می‌کنیم. بر اساس تصمیم مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، میزبانی جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان تنها دوسالانه اختصاصی مطبوعات برای این قشر از جامعه، برای نخستین بار از تهران خارج و برگزاری دوره یازدهم آن به مازندرانی‌ها سپرده شد.

مازنی‌ها میزبان یازدهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان

دست‌اندرکاران مطبوعات امسال برای نخستین بار قرار است در ساری گردهمایی دو سالانه خود را برپا کنند تا کودکان و نوجوانان مازندرانی نیز در این رویداد بزرگ سهیم شوند. در همین زمینه آثار منتشر شده در مطبوعات طی دو سال 1390 و 1391 در این جشنواره مورد ارزیابی، داوری و تقدیر قرار می‌گیرد. 10 دوره قبلی این جشنواره در تهران برگزار شده بود.

تعطیلی «وطن امروز» در پی «بی‌پولی»

خبر دیگری که در هفته گذشته توجه اهالی مطبوعات را به خود جلب کرد، تعطیلی روزنامه وطن امروز به دلیل بی‌پولی بود. حسین قدیانی سرمقاله نویس وطن امروز در «یادداشت روز» آن که با عنوان «وطن n روز!؟» منتشر شده بود، از توقف انتشار این روزنامه به دلیل «بی‌پولی» خبر داد و اعلام کرده است: اول که شایعه بود دعا می‌کردیم واقعیت نداشته باشد اما بعد تبدیل به زمزمه شد، حالا شده خبر... یک خبر تلخ. روزنامه «وطن‌امروز» به دلیل بی‌پولی (!؟) از اول مرداد درنخواهد آمد.

قدیانی در ادامه مطلبش از زیانده اکثر روزنامه سخن گفته و یادآور شده است: بجز روزنامه همشهری که از اساس بحث جداگانه‌ای دارد، می‌توان سر زیانده بودن الباقی روزنامه‌ها قسم خورد، لیکن روزنامه‌های زنجیره‌ای هرگز به دلیل بی‌پولی کمرشان نمی‌شکند. روزنامه‌های نورچشمی، دولتی و حزبی هم هر جور شده گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند، ما اما با این حال و روز، دیگر نمی‌توانیم ادامه دهیم. اعتراف می‌کنیم.

روزنامه «وطن امروز» سال 87 پا به دنیای مطبوعات گذاشت و آنگونه که قدیانی خبر داده نهایتاً تا اول مرداد امسال به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

پذیرش دانشجو در دانشکده سرای روزنامه‌نگاران از مهر

اما بشنوید از آغاز رسمی فعالیت دانشکده سرای روزنامه‌نگاران ایران از مهر ماه امسال. آنگونه که مجید امرایی مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران گفته حدود 80 دانشجو در رشته‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی دانشکده تازه تاسیس آن، از مهر امسال پذیرش می‌شوند.

به گفته وی، مجوز فعالیت دانشکده سرای روزنامه‌نگاران ایران صادر شده و تمامی مراحل اداری مربوط به این کار طی شده و این دانشکده از اول مهرماه امسال و در مقطع کاردانی، دانشجو می‌پذیرد که تعدادی از آنها از طریق آزمون سراسری که در دفترچه کنکور امسال هم آمده بود، انتخاب می‌شوند و تعدادی هم کسانی هستند که در جشنواره‌های ملی مطبوعات برگزیده شده‌اند.

امرایی یادآور شد که معاونت مطبوعاتی پذیرفته که بخشی از هزینه‌های تحصیلی دانشجویان دسته دوم را پرداخت کند.

صدور مجوز 30 نشریه در هفته جاری

اما در هفته جاری هم هیئت نظارت بر مطبوعات جلسه گذاشت و طی آن مجوز 30 نشریه صادر و با تغيير وضعيت 56 نشريه موافقت شد. در این جلسه 27 نشريه و 3 پايگاه اطلاع‌رسانی مجوز انتشار دريافت كردند. در اين بين صدور مجوز تعداد 3 هفته‌نامه، 2 دوهفته‌نامه، 9 ماهنامه، 2 دوماهنامه، 6 فصلنامه و 5 دوفصلنامه و 41 تغيير صاحب امتيازی و مديرمسئولی و شماری از درخواست‌های تغيير وضعيت مطبوعات مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

خبر دیگری که توجه اهالی رسانه را به خود جلب کرد، تغییر مدیرعامل ایسنا بود. بر اساس اعلام، ساسان والی‌زاده از سمت مدیرعاملی خبرگزاری دانشجویان ایران، عزل شده و جای خود را به علیرضا زجاجی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی داده است. ولی‌زاده که از اواخر سال 89 به عنوان مدیرعامل ایسنا فعالیت می‌کرد، گفته که مسئولیت یک امانت است و او با طیب خاطر آن را تحویل زجاجی می‌دهد اما برای «آینده ایسنا» ابراز نگرانی کرده است.