افتتاح پروژه بسیج سازندگی در روستای خیج شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه کلاته خیج در مراسم افتتاح پروژه مرمت و بهسازی حمام روستای خیج که به همت بسیج سازندگی شاهرود اجرا شده است، اظهار کرد: کار و تلاش برای خدا دارای اهمیت ویژهای است و حال که اینکار برای رفاه مردم و خدمترسانی است و در ماه خوب خدا انجام گرفته ثوابی چند دهه برابر دارد و خوشحا به حال این عزیزان که توانستهاند این خدمت خالصانه را انجام دهند.
حجتالاسلام علی خداپرست افزود: خدمترسانی و کمک به مردم جزو اعمالی است که برای آن اجر و ثواب فراوان ذکر کرده اند و بعد از اعمال واجب مهمترین مستحب مؤکد خدمترسانی به مردم است.
وی خاطرنشان کرد: در ماه رمضان خدمت کردن به خلق مانند ثواب قرآن در طول سال اجیر و مزد دارد و باید همه تلاش کنیم برای خدمترسانی به مردم و جامعه از یکدیگر سبقت بگیریم.
محمد خنجری مسئول بسیج سازندگی حوزه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهدا نیز در سخنانی با بیان اینکه در مرمت و بهسازی این حمام بیش از 200 نفر روز وقت صرف شده است، افزود: با توجه به نیاز منطقه برای کمکرسانی و خدمت حوزه مقاومت بسیج و بسیج سازندگی ناحیه در صدد هستند تا با کمک بسیجیان و اهالی روستا خدمات شایستهای در جهت رفا مردم منطقه انجام دهند.
تداوم اردوهاي جهادي دانشجويي در منطقه كالپوش پس از ماه رمضان
مسئول بسیج سازندگی ناحیه میامی در نشستي كه با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان سمنان و مسئول کمیته امداد کالپوش و فرمانده حوزه مقاومت بسیج مقداد برگزار شد، از برگزاری اردوهای جهادی دانشجویی در منطقه کالپوش بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.
یعقوب احمدی اظهار كرد: گروههای جهادی دانشجویی پس از ماه مبارک رمضان به مدت یک ماه در منطقه کالپوش مستقر شوند و آموزشهای لازم را به خانوادهها ارائه كنند.
وي افزود: گروه های جهادی در ساخت و تعمیر خانه نیازمندان زير پوشش کمیته امداد کمک خواهند كرد.
مسئول بسیج سازندگی میامی عنوان كرد: گروههای جهادی محلات متشکل از بسیجیان خواهر و برادر نیز در روستاهای منطقه فرومد،کالپوش، میامی و بیارجمند خدمات عمرانی و فرهنگی و کشاورزی و ... ارائه ميكنند.
احمدي با بيان اينكه خدمترسانی به مردم رایجترین هدفی که در اردوهای جهادی پيگيريميشود، گفت: این خدمترسانی شامل کارهای عمرانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... است.
وي خاطرنشان كرد: حدود 200 دانشآموز در اردوهای طرح هجرت دانشآموزی به بهسازی و مرمت مدارس میپردازند.
مسئول بسیج سازندگی میامی گفت: بسیج سازندگی سپاه میامی در مناطق روستایی و محروم خدمات درمانی و دندانپزشكی رایگان، با اعزام یک اکیپ پزشکی به منطقه فرومد ارائه كرد.
احمدی گفت: با اعزام این اکیپ تعداد 170 نفر از اهالی منطقه فرومد ویزیت رایگان و خدمات دارویی و دندانپزشکی و بستههای بهداشتی رایگان دریافت كردند.
وی به برنامهریزی انجام شده برای اعزام اکیپهای پزشکی به مناطق مختلف روستایی و معاینات لازم توسط پزشکان اشاره کرد.
گردهمایی نیروهای یگان تیپ پیاده 12 قائم(عج) استان سمنان برگزار شد
مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ پیاده 12 قائم(عج) استان سمنان در گردهمایی نیروهای این یگان که در حسینییه حضرت امام خميني (ره) برگزار شد، گفت: بايد در ماه مبارك رمضان بر نفسمان زنجیر کشیده و زبان، چشم و گوشمان را به بهایی کم نفروشیم و با تمام وجود برای ابراز عشق و بندگیمان بکوشیم.
حجتالاسلام سید ابولفظل راسخی اظهار كرد: سعادت حضور در این ماه و استفاده از برکات آن را نشانگر فرصت دوبارهای برای جبران کم لطفیهای ما نسبت به خداوندگار عالمیان دانست.
وي افزود: برای ورود بهتر و با صفاتر در این ماه بهتر است، گام نخست را صادقانهتر برداریم و آن اهتمام به امر نماز اول وقت است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ پیاده 12 قائم(عج) استان سمنان گفت: کارهایی که خداوند متعال در برنامه زندگی ما قرار داده است با استارت نماز به حرکت در میآید اگر در این ماه تمرین ادای فریضه نماز اول وقت را در برنامههایمان بگنجانیم بیتردید لذت دیگر عبادات و حسنات دو چندان خواهد بود.
گردهمایی بسیجیان سمنان برگزار شد
فرمانده تیپ 12قائم (عج) استان سمنان در گردهمایی بسیجیان سمنان ضمن تاکید بر اینکه اخلاص بهترین تاکتیک و عملکرد بسیج است، اظهار کرد: بسیجیان ما همانگونه که در برنامههای معنوی و شهادتطلبی در خط مقدم قرار دارند، بایستی در امر آموزش هم در خط مقدم قرار بگیرند.
علیاصغر همتیان بیان کرد: اگر مهارت و انگیزه باهم جمع شود، یک نیروی نظامی کامل هم به جهت اعتقادی و هم کاربردی خواهیم داشت.
فرمانده تیپ 12قائم (عج) استان سمنان گفت: امروز کشور در عرصههای مختلف درحال پیشرفت است و همین امر موجب شده تا دشمنان نظام اسلامی با زیر فشار قرار دادن ما سعی در کم ارزش جلوه دادن تلاشهای صورت گرفته باشند.
همتیان بیان کرد: از سویی فرصت برای ما مهیا شده تابتوانیم با حضور فعال در عرصههای اجتماعی و فرهنگی یاری رسان مردم باشیم و به دشمنان بفهمانیم که هیچ مانعی نمیتواند در برابر اخلاص بسیجیان در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی توان مقابله داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از مولفه های تاسیس بسیج از همان بدو تأسیس حضور پرنگ در اجتماع بوده است، امروز خوشحالیم که بحمدالله شجره طیبه بسیج توانسته با استعانت از خداوند متعال و رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) جهان گذشته از حضور قدرتمند در عرصههای مختلف است.
اجرای طرح محرومیتزدایی روستای چاشم و خطیرکوه مهدیشهر
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه مهدیشهر طی بازدیدی از طرح محرومیتزدایی روستای چاشم و خطیرکوه از توابع مهدیشهر گفت: مقام عظمای ولایت تأکید بر محرومیتزایی از چهره روستائیان دور افتاده و محروم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) عملی جهاد گونه است و روزهای نخست انقلاب را در اذهان مردم تداعی می کند.
حجتالاسلام غلامحسین حاکمی اظهار کرد: آن روزها مردم بدون هیچ چشمداشت و توقعی به کمک مردم آسیب دیده و نیازمند مناطق محروم می شتافتند.
وی افزود: امروز نیز بسیجیان با الگوگیری از مردان و زنان خدوم آن سالها با روحیهای انقلابی و پرنشاط درصدد ریشه کن کردن چهره محرومیت در مناطق محروم برآمدهاند و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.
بر اساس این گزارش، این طرح در قالب محرومیتزدایی روستاهای محروم و اجرای برنامههای فرهنگی و عمرانی به مدت 14 روز به همت شش گروه جهادي اعزامي از مازندران و قائمشهر در روستاهای چاشم و خطیرکوه برگزار شد.
مراسم شبی با شهدا در میامی برگزار شد
جانشین فرمانده گروه 10 محرم در مراسم شبی با شهدا در جمع بسیجیان که در ستاد کنگره شهدای شهرستان میامی برگزار شد، گفت: تدوین و تبین آثار شهدا امری معنوی و الهی است و ما باید برای زنده نگه داشتن این انسانها تمام همت خود را صرف کنیم.
سعید الهیاری اظهار کرد: پرداختن به شهدا کار بسیار بزرگی است؛ چرا که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست.
وی افزود: تبین و تدوین آثار شهدا امری الهی و معنوی است و باید برای زنده نگه داشتن این انسانهاي والامقام تمام تلاش و همت خود را صرف کنیم.
جانشین فرمانده گروه 10محرم ميامي با اشاره به اهداف دشمن در طول هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: هدف دشمن نابود کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، ولی در طول 8سال دفاع مقدس جوانان ما ثابت کردند که حاضر نیستند تن به ذلت دهند و دشمنان از اهداف خود مأیوستر شدند.
الهیاری یادآور شد: دشمنان با این برنامه که میتوانند ایران را به پنج استان تقسیم کنند و زمینههای اختلاف را فراهم کنند به ایران حملهور شدند و این دلاورمردان شهید بودند که مانع از بروز چنین حادثه بزرگ شدند.
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