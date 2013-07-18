واکنش ها به انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه الرفاع بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، نیروهای ملی دموکراتیک مخالف رژیم بحرین با صدور بیانیه ای انفجار الرفاع را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: ما مخالف خشونت و خشونت طلبان هستیم زیرا فتنه و خشونت کشور را در باتلاق بحران گرفتار می سازد.

مخالفان بیان کردند: راه حل بحران کنونی در کشور راهکار سیاسی است و ما از راهکار مسالمت آمیز برای تحقق خواسته های ملت بحرین حمایت می کنیم.

در این بیانیه تاکید شده است: راهکار امنیتی ثبات سیاسی و اجتماعی را در کشور به دنبال ندارد.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق نیز انفجار خودرو در الرفاع را خطرناک برای بحرین توصیف و تاکید کرد: الوفاق مخالف خشونت است زیرا این حوادث با طبیعت جامعه بحرین سازگار نیست و اظهاراتی برخی شخصیتهای رسمی به طور شتابزده سئوال برانگیز است و این موضوع ارتباطی به الوفاق و تحرکات مسالمت آمیز مردم ندارد

شیخ علی سلمان نیز حادثه الرفاع را محکوم کرد و افزود: کسی به تحقیقات دولتی اعتماد ندارد و یک طرف مستقل باید در این باره تحقیق کند.

از سوی دیگر پادشاه بحرین از نیروهای امنیتی این کشور خواست که عاملان و حامیان و تحریک کنندگان انفجار خودروی بمبگذاری شده در پارکینگ مسجد عیسی بن سلمان در الرفاع را مجازات کنند.

این درحالی است که آیت الله عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی ضمن حمایت از اصلاحات در بحرین انفجار را محکوم کرد.

وی افزود: ما ایجاد وحشت را محکوم می کنیم.

این در حالی است که نبیل الحمر مشاور رسانه ای پادشاه بحرین الوفاق را مسئول انفجار خودروی بمبگذاری در پارکینگ یکی از مساجد در الرفاع دانست.

وی ادعا کرد: جمعیت الوفاق به جای محکوم کردن خشونت محرک اصلی آن است.

شایان ذکر است عصر دیروز یک خودرو در پارکینگ یکی از مساجد در منطقه الرفاع در جنوب منامه منفجر شد.