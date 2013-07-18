شرکت روزانه بیش از 400 نفر در طرح ترتیل خوانی ویژه بانوان حرم

صفیه اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ختم جمعی قرآن ویژه بانوان در آستان مقدس حضرت معصومه(س) عنوان کرد: برنامه‌های مذهبی ویژه بانوان طی ماه مبارک رمضان در رواق حضرت خدیجه(س) در 2 نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود.

وی افزود: صبح‌ها جلسات تفسیر و ترتیل خوانی قرآن کریم از ساعت 10 و سی دقیقه آغاز می‌شود که در ابتدا تفسیر آیات بیان و سپس با حضور پنج قاری جزء خوانی روز قرآن کریم از ساعت 11 تا 12 قرائت می‌شود.

رئیس اداره امور تبلیغی بانوان حرم کریمه اهل بیت(ع) در خصوص تعداد مرتلان حاضر در این طرح ختم جمعی قرآن بیان کرد: روزانه بیش از 400 نفر از بانوان در رواق حضرت خدیجه (س) در طرح ترتیل خوانی قرآن کریم شرکت می کنند.

وی اظهار داشت: طی نیم ساعت از ساعت 12 احکام مختص به بانوان در ماه مبارک توسط اساتید حوزوی و کارشناسان مذهبی دانشگاه‌ها برای بانوان حاضر در رواق بیان می‌شود.

اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: هر روز بعداز ظهر جلسات سخنرانی توسط اساتید حوزه علمیه خواهران در رواق حضرت خدیجه(س) از سات 17 و سی دقیقه آغاز می‌شود که موضوعات مذهبی همچون آثار انس با قرآن در زندگی اجتماعی در دهه اول، روش‌های تربیتی محصل در قرآن طی دهه دوم ماه و شب‌های قدر و حضرت زهرا(س) در دهه سوم ماه رمضان مطرح می‌شود.