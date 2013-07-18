اختصاص 20 میلیون تومان برای غربالگری سلامت زنان سرپرست خانوار در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، آذر آوازه ظهر پنجشنبه در جلسه دیدار مسئولان بهزیستی استان زنجان افزود: با پیگیری‎های صورت گرفته در جهت ارائه خدمت به زنان سرپرست خانوار به ویژه در حوزه بهداشت و سلامت 200 میلیون تومان اعتبار برای غربالگری سلامت این قشر مصوب شد.



وی ادامه داد: از این میزان اعتبار 33 میلیون تومان در اختیار بهزیستی قرار گرفت تا زنان جامعه این نهاد نیز در این طرح شرکت داده شوند که 180 زن در این طرح مورد غربالگری قرار گرفت.



مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان گفت: در راستای اجرای این طرح 850 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شرکت داشتند.



آوازه تاکید کرد: اجرای این طرح شامل موارد مختلف از جمله آزمایشات خون، بیماری‎های قلبی عروقی، و ماموگرافی بود که نزدیک به 15 نفر از افراد دارای مشکل به موقع پیشگیری و درمان‏های تخصصی قرار گرفته است.