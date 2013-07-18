به گزارش خبرنگار مهر، آذر آوازه ظهر پنجشنبه در جلسه دیدار مسئولان بهزیستی استان زنجان افزود: با پیگیریهای صورت گرفته در جهت ارائه خدمت به زنان سرپرست خانوار به ویژه در حوزه بهداشت و سلامت 200 میلیون تومان اعتبار برای غربالگری سلامت این قشر مصوب شد.
وی ادامه داد: از این میزان اعتبار 33 میلیون تومان در اختیار بهزیستی قرار گرفت تا زنان جامعه این نهاد نیز در این طرح شرکت داده شوند که 180 زن در این طرح مورد غربالگری قرار گرفت.
مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان گفت: در راستای اجرای این طرح 850 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شرکت داشتند.
آوازه تاکید کرد: اجرای این طرح شامل موارد مختلف از جمله آزمایشات خون، بیماریهای قلبی عروقی، و ماموگرافی بود که نزدیک به 15 نفر از افراد دارای مشکل به موقع پیشگیری و درمانهای تخصصی قرار گرفته است.
آوازه خبرداد:
اختصاص 20 میلیون تومان برای غربالگری سلامت زنان سرپرست خانوار در زنجان
زنجان -خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان گفت: 20 میلیون تومان اعتبار برای غربالگری سلامت زنان سرپرست خانوار مصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آذر آوازه ظهر پنجشنبه در جلسه دیدار مسئولان بهزیستی استان زنجان افزود: با پیگیریهای صورت گرفته در جهت ارائه خدمت به زنان سرپرست خانوار به ویژه در حوزه بهداشت و سلامت 200 میلیون تومان اعتبار برای غربالگری سلامت این قشر مصوب شد.
نظر شما