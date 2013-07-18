ایجاد دو كتابخانه سیار اتوبوسی در اردبیل/ سه پل غیر همسطح احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر پنجشنبه در دیدار با جمعی از شهریاران محلات مختلف اردبیل اضافه کرد: این اتوبوس ها پس از تجهیز و با همکاری شهریاران محلات به صورت گردشی در محلات مختلف شهر اردبیل مستقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه مذاکراتی در این خصوص با کتابخانه های عمومی استان صورت گرفته که نتایج مثبتی در پی داشته است، هدف از ایجاد این کتابخانه ها کمک به رشد و ترویج فرهنگ مطالعه در مناطق مختلف اردبیل بویژه حاشیه شهر و محروم عنوان کرد.

شهردار اردبیل محوریت فعالیت های شهریاران محلات را مباحث فرهنگی عنوان کرد و افزود: شهریاران محلات علاوه بر مباحث فرهنگی در خصوص مباحث عمرانی شهر نیز می توانند مشکلات و پیشنهادات مورد نظر شهروندان محلات را در نشست های مشترک با شهرداری مطرح کنند چرا که در صورت بی توجهی به مباحث عمرانی شهر در عرصه فعالیت های فرهنگی مرتبط نیز نتیجه ای عایدمان نخواهد شد.

وی بیان کرد: به منظور نتیجه گیری بهتر تصمیم داریم نشست های مشترک با شهریاران محلات را که به مثابه پل ارتباطی شهروندان محلات مختلف با مجموعه شهرداری اردبیل می باشد؛ به صورت منطقه ای برگزار کنیم.

بدری همچنین از برگزاری همایش و برنامه بزرگ فرهنگی و ملی در آینده ای نزدیک با حضور اقشار مختلف مردم در محل ورزشگاه شش هزار نفری جهان پهلوان رضازاده اردبیل خبر داد و یادآور شد: شهریاران محلات در این همایش که بزودی در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد، نقش پر رنگ تری خواهند داشت.

وی همچنین بهسازی پارک های موجود در محلاتی را که امکان ایجاد پارک جدید در آن نسیت، از اولویت برنامه های شهرداری اردبیل برشمرد و عنوان کرد: در تمامی پارک های شهر حداقل در مقیاسی کوچک نسبت به ایجاد محلی برای ورزش اقدام می کنیم.

شهردار اردبیل با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای چند طرح مهم در شهر اردبیل متذکر شد: در آینده ای نزدیک کار مطالعات احداث سه تقاطع غیر همسطح در نقاط مختلف شهر به اتمام رسیده و شاهد شروع عملیات اجرایی این طرح ها خواهیم بود و کار ساخت چندین پروژه مشارکتی نیز آغاز خواهد شد.

در این دیدار شهریاران محلات نیز پیشنهاد ایجاد مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شهریاران، راه اندازی سایت شهریاران جوان، تولید و پخش نرم افزارهای آموزشی به منظور ارتقاء فرهنگ شهرنشینی و آموزش شهروندی، تهیه آرم ویژه شهریاران محلات، ایجاد سرای شهریاران، استفاده از ظرفیت مساجد برای برگزاری کلاس ها و دوره های آموزش شهروندی و... را مطرح کردند.