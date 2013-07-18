آزمون مقررات ملی ساختمان در دو نقطه مازندران برگزار می شود

هومن موتمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين اداره كل در تلاش است با هماهنگي و پيگيري از طريق سازمان سنجش كشور، برگزاري آزمون مذكور را با هدف رفاه حال مهندسان در دو نقطه از استان همزمان با سراسر كشور به اجرا در آورد.

وی افزود: در هر نوبت آزمون، قريب به شش هزار نفر داوطلب در دو روز در مقاطع كارداني و كارشناسي براي اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي و كارداني تلاش مي كنند.

رئيس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان اداره كل راه و شهرسازي مازندران گفت: با توجه به اعلام نظر دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي، آزمون مقررات ملي شهريور ماه امسال در مازندران برگزار نخواهد شد.

موتمني فزود: با توجه به اينكه اين آزمون در سنوات اخير دو نوبت در سال (شهريورماه و اسفندماه) برگزار مي شد احتمالادر آذر يا اسفند ماه سالجاري انجام شود.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه بعد مسافت برخی از شهرهاي استان با محل برگزاري آزمون و عواملي نظیر خستگي سفر، مشكلات اقامتي و ترافيكي، تاثير منفي بر عملكرد مهندسان در آزمون خواهد داشت لذا قصد داریم این آزمون را در دو نقطه استان برگزار کنیم.