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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۸

موتمنی اعلام کرد:

آزمون مقررات ملی ساختمان در دو نقطه مازندران برگزار می شود

آزمون مقررات ملی ساختمان در دو نقطه مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت: برای رفاه حال مهندسان در نقاط مختلف استان، آزمون سالانه مقررات ملی ساختمان در دو نقطه استان برگزار می شود.

هومن موتمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين اداره كل در تلاش است با هماهنگي و پيگيري از طريق سازمان سنجش كشور، برگزاري آزمون مذكور را با هدف رفاه حال مهندسان در دو نقطه از استان همزمان با سراسر كشور به اجرا در آورد.

وی افزود: در هر نوبت آزمون، قريب به شش هزار نفر داوطلب در دو روز در مقاطع كارداني و كارشناسي براي اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي و كارداني تلاش مي كنند.

رئيس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان اداره كل راه و شهرسازي مازندران گفت: با توجه به اعلام نظر دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي، آزمون مقررات ملي شهريور ماه امسال در مازندران برگزار نخواهد شد.

موتمني فزود: با توجه به اينكه اين آزمون در سنوات اخير دو نوبت در سال (شهريورماه و اسفندماه) برگزار مي شد  احتمالادر آذر يا اسفند ماه سالجاري انجام شود.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه بعد مسافت برخی از شهرهاي استان با محل برگزاري آزمون و عواملي نظیر خستگي سفر، مشكلات اقامتي و ترافيكي، تاثير منفي بر عملكرد مهندسان در آزمون خواهد داشت لذا قصد داریم این آزمون را در دو نقطه استان برگزار کنیم.

کد مطلب 2099658

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