دستگیری کلاهبرداران پیامکی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله امیری افزود: بعضی از افراد به علت عدم آگاهی، اطلاعات خود را برای افراد شیاد از طریق پیامک ارسال کرده و کلاهبرداران نیز از این طریق، موجودی حساب‎های آنان را تخلیه می‎کنند.



وی اظهار داشت :کلاهبرداران در مواقعی که امکان واریز وجوه نقد میسر نبود صاحبان حساب‎ها را به مقابل دستگاه‏های خودپرداز کشانده و از آنان می‏خواهند پس از وارد کردن کارت خود در عابر بانک، با انتخاب زبان فارسی و یا انگلیسی کدهایی را در سیستم مربوطه وارد نمایند که از این طریق به مقاصد خود دست پیدا می‎کنند.



رئیس پلیس فتای استان زنجان گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه عده‎ای افراد شیاد و کلاهبردار از این شیوه استفاده و از هفت نفر کلاهبرداری کردند موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.«امیری» تاکید کرد: متهمان با سوء استفاده از حسن اعتماد مردم به بهانه برنده شدن وجه نقد و سفرهای زیارتی اطلاعات حساب افراد را به دست آورده و با این شیوه از آنان کلاهبرداری کرده بودند.



سرهنگ امیری تصریح‌‌کرد: ماموران با بررسی سرنخ‎های موجود و جمع‎آوری مدارک و ادله‎های کافی، موفق شدند هر دو متهم را شناسایی و دستگیر کنند. متهمان پس از انتقال به پلیس فتا در بازجویی‎های صورت گرفته به کلاهبرداری مبلغ 26 میلیون و دویست هزار ریال از هفت نفر اعتراف کردند.



وی گفت: در صورت روبرو شدن با موارد مشکوک مراتب را از طریق فوریت‎های پلیس 110 گزارش کنید.



شبكه اصلي آب شهرك امير كبير زنجان اصلاح شد



معاونت مهندسي و توسعه شركت آب و فاضلاب استان زنجان،از اصلاح شبكه اصلي آب شهرك امير كبير زنجان خبر داد.



محمد حسین مهانفر ، با اشاره به اجراي لوله گذاري مجدد در این نقطه شهر گفت: در راستاي ارتقا رضايتمندي اهالي منطقه 700 متر از شبكه اصلي شهرك امير كبير از نوع لوله پلي اتيلن 200 اصلاح شد.



وی درباره اصلاح شبكه افزود: به دليل بروز حوادث مكرر در اين شبكه كه ناراحتي ساكنان و قطعي مكرر آب را در اين منطقه به همراه داشته، در اولويت كاري اين معاونت قرار گرفت. به گفته وی اين عمليات با اعتباري صد میلیون تومانی انجام شده است .