به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی پیش از ظهر پنحشنبه در نشست با امام جمعه عالی‌شهر که در رابطه با وضعیت فرهنگی و ورزشی آن منطقه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از امتیازات خوب عالی‌شهر این بود که با مطالعات شهرسازی آن پیش رفت و توسعه پیدا کرده ولی در بخش فرهنگی ورزشی مطالعات دقیقی صورت نگرفته است و باید این عقب ماندگی را سریعا جبران کنیم.

فرماندار شهرستان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر عالی‌شهر دارای 17 هزار نفر جمعیت است که تا سال آینده به 40 هزار نفر جمعیت این شهر افزایش پیدا خواهد کرد و ما باید متناسب با رشد جمعیت فضاهای فرهنگی ورزشی برای قشر جوان این منطقه ایجاد کنیم.

وی افزود: مدیر کل ورزش جوانان استان در طول چند سالی که در این عرصه مشغول به خدمت می‌باشند زیرساخت‌ها و اماکن‌های ورزشی استان را متحول کرده‌اند و حتی شاهد این هستیم که در روستاهای زیر 2500 نفر جمعیت و شهرهای 4500 نفر جمعیت سالن‌های چند منظوره و یا زمین چمن مصنوعی احداث کرده‌اند و در حال حاضر هم تعداد بسیاری پروژه ورزشی در دست افتتاح است.

خسروی بیان کرد: با این همه جدیت و تلاشی که از جناب جمشیدی مشاهده کرده‌ایم امیدواریم شاهد توسعه فضای ورزشی در شهر عالی‌شهر باشیم و خودمان هم با جدیت پیگیر اسقرار شهرداری در منطقه شهرداری هستیم که از این طریق هم کمک‌های بسیاری در حوزه فرهنگی و ورزشی می‌توانیم به این منطقه ارائه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با عنایتی که استاندار بوشهر به توسعه عمران شهری دارند در آینده نه چندان دور اتفاقات ويژه‌ای در سطح استان رخ خواهد دارد و در شهرستان بوشهر اول شهر بوشهر را مورد هدف قرار داده‌ایم و بعدا عالی‌شهر، چغادک و خارگ در بخش‌های توسعه روشنایی، فضای سبز و فرهنگی ورزشی در دستور کار داریم.

فرماندار بوشهر گفت: در اعتبارات سال 92 حتما در حوزه ورزشی نگاه ویژه‌ای به عالی‌شهر خواهیم داشت و امیدواریم هرچه سریعتر مشکلات موجود در این منطقه حل شود.