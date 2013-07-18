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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۵

خسروی عنوان کرد:

فضاهای ورزشی متناسب با جمعیت عالی‌شهر توسعه یابد

فضاهای ورزشی متناسب با جمعیت عالی‌شهر توسعه یابد

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بوشهر گفت: جمعیت عالی‌شهر در حال افزایش است و باید متناسب با رشد جمعیت فضاهای فرهنگی ورزشی برای قشر جوان این منطقه ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی پیش از ظهر پنحشنبه در نشست با امام جمعه عالی‌شهر که در رابطه با وضعیت فرهنگی و ورزشی آن منطقه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از امتیازات خوب عالی‌شهر این بود که با مطالعات شهرسازی آن پیش رفت و توسعه پیدا کرده ولی در بخش فرهنگی ورزشی مطالعات دقیقی صورت نگرفته است و باید این عقب ماندگی را سریعا جبران کنیم.

فرماندار شهرستان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر عالی‌شهر دارای 17 هزار نفر جمعیت است که تا سال آینده به 40 هزار نفر جمعیت این شهر افزایش پیدا خواهد کرد و ما باید متناسب با رشد جمعیت فضاهای فرهنگی ورزشی برای قشر جوان این منطقه ایجاد کنیم.

وی افزود: مدیر کل ورزش جوانان استان در طول چند سالی که در این عرصه مشغول به خدمت می‌باشند زیرساخت‌ها و اماکن‌های ورزشی استان را متحول کرده‌اند و حتی شاهد این هستیم که در روستاهای زیر 2500 نفر جمعیت و شهرهای 4500 نفر جمعیت سالن‌های چند منظوره و یا زمین چمن مصنوعی احداث کرده‌اند و در حال حاضر هم تعداد بسیاری پروژه ورزشی در دست افتتاح است.

خسروی بیان کرد: با این همه جدیت و تلاشی که از جناب جمشیدی مشاهده کرده‌ایم امیدواریم شاهد توسعه فضای ورزشی در شهر عالی‌شهر باشیم و خودمان هم با جدیت پیگیر اسقرار شهرداری در منطقه شهرداری هستیم که از این طریق هم کمک‌های بسیاری در حوزه فرهنگی و ورزشی می‌توانیم به این منطقه ارائه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با عنایتی که استاندار بوشهر به توسعه عمران شهری دارند در آینده نه چندان دور اتفاقات ويژه‌ای در سطح استان رخ خواهد دارد و در شهرستان بوشهر اول شهر بوشهر را مورد هدف قرار داده‌ایم و بعدا عالی‌شهر، چغادک و خارگ در بخش‌های توسعه روشنایی، فضای سبز و فرهنگی ورزشی در دستور کار داریم.

فرماندار بوشهر گفت: در اعتبارات سال 92 حتما در حوزه ورزشی نگاه ویژه‌ای به عالی‌شهر خواهیم داشت و امیدواریم هرچه سریعتر مشکلات موجود در این منطقه حل شود.

کد مطلب 2099664

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