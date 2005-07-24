امداديان : هر نقاشي بايد به دنياي انتزاع قدم بگذارد

" يعقوب امداديان " در گفت وگوبا خبرنگارتجسمي مهر درخصوص تابلوهاي ارائه شده اش در اين نمايشگاه گروهي گفت:دراين نميايشگاه دواثر كاركرده ام كه تماما انتزاعي است و عنوان خاصي را دربرنمي گيرد.اين تابلوها درونمايه هاي طبيعت را دربرمي گيرد.

وي افزود: اين درست است كه امروز بيشتر نقاشان ايراني به سبك انتزاعي كار مي كنند. اما دقت داشته باشيد كه آثار انتزاعي همواره در يك قالب خاص قرار مي گيرد كه گاه سهل وممتنع نيز جلوه مي كند. فكر مي كنم هر نقاشي بايد به حيطه انتزاع قدم بگذارد. شايد به اين خاطر كه نقاشي انتزاعي يك نقاشي خالص و بي پيرايه است .

اين هنرمند خاطرنشان كرد: من هم موافقم كه دوران برخي سبك ها سپري شده است . اگر من برآثار انتزاعي تاكيد دارم به اين دليل است كه فكر مي كنم ، انتزاع برگرفته از حالات خاص ودروني نقاش است كه مي تواند حس مطلوبي را به مخاطب القا كند.

" امداديان " در پاسخ به اين سوال كه مقوله نقاشي درايران در قياس با نقاشي اروپايي ها چگونه است تصريح كرد : من اصلا نقاشي ايران را مهجور و دورمانده نمي بينم. برعكس فكر مي كنم ، نقاشي درايران بسيار پيشرفت كرده است . اگر دقت كنيد مي بينيد كه ما همواره در طول تاريخ نقاشيمان ، چهره هاي درخشاني در گونه هاي مختلف نقاشي داشته ايم . همين طور استعدادهاي جواني كه روز به روز درايران شاهد رشد وارتقاي آنها هستيم .

وي در خصوص ارتقا نقاشي ما گفت : بهتر است دراين زمينه بيشتر كاركنيم و همين طور برگزاري نمايشگاه ها و بي ينال هايي از اين دست نيز مي تواند نقاشي ما را رنگ و لعابي ديگر بخشد و به پررنگ كردن اين حيطه كمك كند.

" منوچهر معتبر" ديگر نقاش صاحب اثر دراين نمايشگاه گروهي نيز گفت: من اساسا نقاشي فيگوراتيو هستم كه كارهايم بيشتر جنبه طراحي دارد . درواقع من درسبك فيگوراتيو ، سعي مي كنم فرم ها واشكال را مدرن طراحي كنم .

وي افزود : درون مايه هاي آثارمن دراين نمايشگاه ، تصوير كردن انسان ها در حالات مختلف است . البته با فضاهاي خاكستري . زيرا فكرمي كنم فضاي فعلي زندگي ما خاكستري است . كتابي درباره زبان بصري نوشتم و درآن سعي كردم ، زبان بصري را يك زبان مستقل ارائه دهم . دركارهايم از رنگ استفاده نمي كنم. البته نه اين كه بخواهم به شكل تعمدي اين كار را انجام دهم . من پرتره هاي حديث نفس را با فضاهاي خاكستري مي كشم و فكرمي كنم اين فضاها به رنگ احتياجي ندارند.

به گزارش " مهر" بابك اطميناني ، رضوان صدق زاده ، مصطفي دشتي ، فريده لاشايي ، حميدپازوكي ، سعيد سادات نيا ، رضا هدايت ، رضا لواساني ، احمد امين نظر و... از شركت كنندگان دراين نمايشگاه گروهي هستند. نمايشگاه نقاشي گروهي تا 18 مرداد ماه درگالري " اثر " ادامه دارد .