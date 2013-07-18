کتاب جامع عملکرد دولتهای نهم و دهم در مازندران تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه چشمه سورت جزو چشمه های نادر در کشور است، گفت: در بودجه سال 92 برای تامین آب و برق و جاده دسترسی جهت جذب توریست و گردشگر 500 میلیون تومان به این پروژه اعتبار اختصاص یافت.

وی با اشاره به تاسیس فرمانداری جدید در شهرستان سوادکوی شمالی، خواستار استقرار ادارات جدید در این شهرستان شد.

استاندار مازندران یادآور شد: برای جمع بندی و ارائه گزارش دستاوردهای دولت های نهم و دهم در مازندران مدیران استان عملکرد هشت ساله دستگاههای اجرایی را در قالب لوح فشرده تا پایان وقت اداری روز شنبه در اختیار روابط عمومی استانداری مازندران قرار دهند.

طاهایی، از اختصاص 500 میلیون تومان برای تامین زیرساخت های منطقه گردشگری چشمه سورت در سالجاری خبر داد.

وی از تصویب طرح جامع مدیریت منطقه حفاظتی میانکاله در شورای برنامه ریزی استان خبر داد و گفت: 10 میلیارد ریال در اعتبار سال جاری برای فراهم کردن زیر ساخت منطقه حفاظتی میانکاله با محوریت گردشگری اختصاص یافت.

طاهایی، از اختصاص 30 میلیون تومان برای تامین برق منطقه گردشگری دریای آرام گلوگاه خبر داد.