تربيت بيش از چهار هزار حافظ قرآن کريم در استان قزوين

به گزارش خبرگزاری مهر، مجيد وفاپور در تشريح برنامه‌هاي شوراي عالي قرآني استان اظهارداشت: تشکيل جلسه شوراي عالي قرآني در هر ماه و بررسي روند کمي و کيفي فعاليت‌ها، محافل و جلسات قرآني که در امامزادگان، مساجد و حسينيه‌ها برگزار مي‌شود از عمده فعاليت‌هاي اين شورا در کنار ساير فعاليت اعم از برنامه‌ ريزي‌هاي مسابقات و محافل است.



وي طرح تربيت حافظان قرآن کريم اداره کل استان قزوين را مطلوب خواند و عنوان کرد: با اجراي طرح"تربيت و حفظ حافظان قرآن کريم" در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه استان، شاهد استفاده تمام مناطق استان از امکانات و خدمات يکسان در خصوص آموزش و حفظ قرآن کريم به ويژه در مناطق محروم هستيم که همين امر موجب استقبال نوجوان و جوانان در استقبال از اين طرح شده است.



دبير شوراي عالي قرآن استان قزوين یادآورشد: تاکنون چهار هزار و 40 نفر حافظ قرآن کريم با اجراي اين طرح تربيت شده‌اند و اميدواريم مرحله دوم طرح همانند مرحله نخست با شور و نشاط و جديت پيگيري شود.



اجراي طرح هاي محروميت زدايي در بوئين زهرا سرعت مي گيرد



فرمانده سپاه ناحيه امام حسين (ع) بوئين زهرا گفت: يک ميليارد و 450 ميليون ريال اعتبار براي اجراي طرح هاي محروميت زدايي در روستاهاي اين شهرستان اختصاص يافت.



سرهنگ رجبي ، طرح توسعه مسجد روستاي آغچه مزار ، آبرساني به روستاي چلمبر ، ساخت خانه علم روستاهاي لهارد و ولي آباد ، احداث خانه بهداشت روستاهاي جهان آباد و احمد آباد را از جمله اين طرح ها اعلام کرد.



نمایشگاه کتاب در بوئین زهرا



همزمان با ايام ماه مبارک رمضان نمايشگاه کتاب در دبيرستان بهار آزادي شهر بوئين زهرا گشایش یافت.



در اين نمايشگاه سه هزار جلد کتاب با 400 عنوان در زمينه هاي قرآنی ، علمي ، پزشکي ، آموزشي و سرگرمي براي بازديد علاقمندان داير شده است.



31 تير؛ آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي



مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین آخرين مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي را 31 تيراعلام کرد و گفت: براساس قانون اين مهلت تمديد نمي شود.



مجتبی تقوی از موديان خواست ارائه اظهارنامه مالياتي خود را به روزهاي آخر موکول نکنند تا دچار مشکل نشوند.



وی بیان کرد: کساني که اظهارنامه خود را از طريق سايت و با امضاء الکترونيکي ارائه کنند نيازي به ارسال دستي آن به سازمان امور مالياتي ندارند.



تقوی تصریح کرد: افرادي که اظهارنامه مالياتي را بصورت الکترونيکي ارسال کنند مي توانند 40 درصد مبلغ ماليات را نقد و بقيه را در شش قسط پرداخت کنند.



راه يابي هفده طرح دانش آموزان استان به مرحله کشوري جشنواره خوارزمي



معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: در مرحله استاني اين جشنواره 208 طرح دانش آموزان مقطع راهنمايي و متوسطه داوري شد که از اين تعداد 17 طرح دانش آموزان مقطع متوسطه به بخش جوان جشنواره راه يافت.



پاي نبرد افزود: آثار راه يافته به مرحله کشوري هم اکنون در حال داوري است و نتايج اوليه آن هفتم مردادماه به پذيرفته شدگان براي دفاع از طرح هاي خود اعلام مي شود.



جشنواره خوارزمي به منظور ايجاد زمينه هاي لازم براي پرورش استعدادها و خلاقيت هاي نوجوانان و جوانان، توسعه و تعميق روحيه پژوهش و نوآوري، کاربردي کردن علوم و ارزش بخشيدن به دستاوردهاي علمي نوجوانان و جوانان برگزار مي شود.



محفل انس با قرآن کریم نيروهاي مسلح قزوین



در دومين پنجشنبه از ماه مبارک رمضان، يک هزار نفر از کارکنان نيروهاي مسلح استان در بقعه متبرکه چهار انبياء شهر قزوين آياتي از کلام الهي را تلاوت کردند.



محفل انس با قرآن کريم ويژه نيروهاي مسلح استان از دو سال قبل در بقاع متبرکه برگزار مي شود.



درج بيش از 900 مطلب انتخاباتي در نشريات محلي قزوین



صادقر دقیقی مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین گفت: در فاصله زماني 17 فروردين لغايت 24 خردادماه 92 تعداد 924 مطلب و خبر انتخاباتي در نشريات محلي استان درج و منعكس شد.



دقيقي افزود: حجم و ميزان فعاليت نشريات محلي استان پيرامون انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در فاصله زماني 17 فروردين لغايت 24 خردادماه 1392 مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.



وي بیان کرد: در اين بررسي و مطالعه 10 نشريه محلي شامل ولايت قزوين، حديث، مينودر، تابان، تاك، آواي تات، افق آينده، رايحه مهر، پگاه ميهن و فروردين امروز مورد بررسي و بازبيني قرار گرفتند و اطلاعات و موضوعات مرتبط به انتخابات در اين نشريات با روش تحليل محتوای كّمي استخراج و بررسي شدند.



مسئول كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان قزوین یادآورشد: در فاصله زماني مورد پز‍وهش در مجموع 85 شماره از اين 10 نشريه محلي انتشار يافته بود كه كليه صفحات و مطالب آن مورد بازبيني و اخبار مربوط به انتخابات استخرا‍ج، دسته بندي و در نهايت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.



سرپرست اداره كل روابط عمومي استانداري قزوین گفت: در اين نشريات در فاصله زماني یاد شده 927 مطلب انتخاباتی در 85 شماره درج شده است كه بيانگر درج میانگین11 مطلب در هر شماره است.



وي افزود: از اين تعداد مطالب انتخاباتي، حجم اخبار و مطالب توليدي توسط نشريات شامل سرمقاله، مقاله، مصاحبه و گزارش 160 مطلب و حجم اخبار و مطالب غيرتوليدي شامل خبر، پيام كوتاه، تماس تلفني و آگهي 767 مطلب است كه به ترتيب 17 و 83 درصد از مطالب درج شده در زمينه انتخابات در نشريات محلي را در برمي گيرد.



دقیقی گفت: اين بررسي نشان مي دهد كه نشريات افق آینده، مینودر، تاك قزوين و تابان انتخاباتی ترین نشریه محلی از نظر تعداد مطلب انتخاباتي در هر شماره و نشريات افق آینده، ولایت و مينودر فعال ترین نشریات براساس شاخص اخبار تولیدی در طي اين مدت بوده اند.



مسئول كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان قزوین افزود: تعداد مطالب انتخاباتي كه در قالب خبر در اين 10 نشريه درج شده 354 خبر است که 38 درصد از كل مطالب را به خود اختصاص مي دهد و از اين ميزان 53 خبر با 15 درصد متعلق به مجريان برگزاري انتخابات است.

