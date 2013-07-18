امیدواریم دولت یازدهم در ادامه مسیر دولت خدمتگزار حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیر هم سطح امام حسین (ع) پیش از ظهر پنج شنبه با حضور استاندار کرمانشاه، شهردار کرمانشاه، اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه و جمعی از مسئولین استانی افتتاح و به بهره برداری رسید.



در این مراسم استاندار کرمانشاه گفت: طرح های عمرانی جزءبرنامه های کاری من بوده و تقاطع امام حسین(ع) یکی ازاین طرح ها است که ازاسفند ماه گذشته تاکنون پیگیری و بازدید های بسیاری داشتم.

حجت الله دمیاد ضمن ابراز ناراحتی ازت اخیری که دراجرای این طرح عمرانی پیش آمده گفت: قرار بود که این طرح عمرانی در اواخر خردادماه افتتاح شود که به علت بارش های آسمانی و برخی مشکلات نتوانستیم آن رادریک مقطع زمانی که مقرر شده بود به بهره برداری برسانیم و از این بابت از مردم و هم استانی های شریف وگرانقدر پوزش می خواهم .

وی اظهار داشت: امیداست با فضای همدلی و مسئولیت پذیری که بین مدیران استان وجود دارد، شاهد پیشرفت و توسعه روزافزون استان باشیم وشاهد تداوم افتتاح طرح های عمرانی ورفاهی دراستان خواهیم بود.

وی ادامه داد: یکی ازاهداف مهم در دولت نهم ودهم خدمت رسانی به مردم بود و امید است که در دولت یازدهم شاهد گسترش کارهای عمرانی هرچه بیشتر درسایه تلاش وکوشش وهمراهی خستگی ناپذیردولت با مردم باشیم.

دمياد در پایان با قدرداني از زحمات اعضاي شوراي شهر قبلي كرمانشاه، گفت: انتظار مي رود اعضاي جديد اين شوراي نيز با همكاري شهرداري و ديگر دستگاه هاي اجرايي موجبات شكوفايي هر چه بيشتر كرمانشاه را فراهم كنند.

