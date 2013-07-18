تقاطع غیر هم سطح امام حسین(ع) بزرگترین مسیر زیرگذر و روگذر در کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قربانی پیش ازظهر پنج شنبه در مراسم افتاح و بهره برداری از تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) گفت: این تقاطع دهمین تقاطع غیر همسطح استان کرمانشاه بوده که با اعتباری بالغ بر۱۲۰ ميليارد ريال اعتبار برای ساخت به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: هم اکنون رویکرد اتصالات برون شهری و ساماندهی سفرهای داخل شهري بصورت همزمان طراحي شده كه بسياري از گره هاي ترافيكي كرمانشاه در انجام سفرهاي شرق به غرب را برطرف خواهد كرد

شهردار كرمانشاه تصريح كرد: كار ساخت اين تقاطع از نيمه دوم سال ۹۰ آغاز شده است واز طولانی ترین مسیر زیر گذر و همینطور بزرگترین مسیر روگذر شهر است که دررفع مشکلات ترافیکی شهر کرمانشاه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه کار احداث این تقاطع 15 ماه به طول انجامیده است گفت: یکی از از اصلی ترین ویژگی های این محور آن است که تقاطع امام حسین (ع) در ضلغ شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده و به عنوان دروازه ورودی شهر از سمت سنندج و هم چینین بخشی از رینگ کمربندی کرمانشاه از اهمیت زیادی برخوردار است که موجب ارتباط بین سه محور جاده سنندج، مسیر تهران و مسیر اهواز شده است.

وی اظهارداشت: مهمترین طرح های عمرانی طرح کلنگ زنی تقاطع باغ گلها بوده که درراستای اهداف گردشگری احداث و هم اکنون با 95 پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است و پاییز امسال به بهره برداری می رسد.

پیمان قربانی در پایان با اشاره به پروژه های در دست اقدام به منظور ارتقا سطح گردشگری گفت: شهرداری کرمانشاه در این خصوص گام هایزیادی برداشته که از مهمترین این پروژه ها باغ گلها، پل قره سو و... قابل ذکر است.



