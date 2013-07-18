عملکرد سازمان ملل درباره سوریه تاسف بار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " یو اس ای تودی" ، "سامانتا پاور" که قرار است نماینده آمریکا در سازمان ملل شود به هنگام شنیدن تائیدیه انتصابش به این سمت عملکرد ضعیف سازمان ملل در سوریه را یک فضاحت خواند.

وی در این خصوص گفت: ما شاهد ناتوانی سازمان ملل در برابر خونریزی ها در سوریه هستیم، این موضوع یک فضاحت است که تاریخ در باره آن داوری خواهد کرد.

خانم پاور پیشتر مشاور سیاست خارجی اوباما رئیس جمهور آمریکا بوده و در سال 2011 جزء کسانی بود که رئیس جمهوری آمریکارا به مداخله نظامی در سوریه تشویق می کرد.

نویسنده گزارش یو اس ای تودی این اظهار نظر خانم پاور را بیانگر مواضع شخصی او در قبال سوریه می داند.