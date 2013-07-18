مرکز درمان و توانبخشی نیکان رضوی در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت هفته بهزیستی با حضور رئیس سازمان بهزیستی کل کشور، معاون توانبخشی این سازمان، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، استاندار، فرماندار، مدیرکل کمیته امداد قم برگزار شد.

در این همایش که با پیام هفته بهزیستی یعنی " بهزیستی؛ برای تو " قبل از ظهر پنجشنبه در مرکز خیریه درمان و توانبخشی نیکان رضوی برگزار شد، این مرکز افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

در این همایش آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با اشاره به توفیق الهی مسئولان بهزیستی گفت: مدیران کشور باید در انجام امور خود سه ویژگی زیر را در نظر بگیرد که عبارتند از توسل به توفیق الهی برای گره گشایی از کار محرومان چه عرصه مادی و چه معنوی، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و ارتقا دهند، و نصیحت پذیر باشند و مشکلات خود را بپذیرد و سعی در بهبود آنها داشته باشند.

وی افزود: اگر مدیران استان و کشور سه اصل این حدیث را رعایت و اجرا کند دنیا گلستان می‌شود و مدینه فاضله بر زمین جاری می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور عنوان کرد: باید روابط بندگی برای هر فرد و مسئولی تعریف شده باشد که بتواند به توفیقات الهی متوسل شود و به محرومان خدمت رسانی کند چرا که خدمات دولت نهم و دهم در زمینه خدمات رسانی به محرومین به حق جای تقدیر و ستایش دارد.

در ابتدای این همایش ابراهیم حاجی مظفری مدیرکل بهزیستی استان قم به ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان طی سال گذشته پرداخت.

در پایان این همایش نیز با حضور مسئولان کشوری و استانی از مددجویان و مسئولان ادارات و ارگان‌ها تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

