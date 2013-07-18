پایان مرداد ماه آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره نمایشهای آیینی رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گشتاسب صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی ستاد این جشنواره گفت: دومین دوره جشنواره آیین های نمایشی در فرهنگ رضوی شهریور ماه امسال در یاسوج برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره از سلسله جشنواره های رضوی است که سال گذشته برای اولین بار به میزبانی یاسوج برگزار شده بود.

گشتاسب همچنین از انتشار فراخوان اجرای عمومی نمایش طی شش ماه اول سال در مجموعه تئاتر شهر یاسوج خبر داد.

وی بیان داشت: فراخوان اجرای عمومی در این سالنها با هدف ارتقا و اعتلای هنر نمایش در استان، توجه جدی به حضور تماشاگر و تلاش در جهت استمرار اجراهای عمومی منتشر شده است.

گشتاسب عنوان کرد: نمایش هایی با موضوع حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، انسان معاصر و دغدغه های اجتماعی، سیاسی و روانی، ارتباط تئاتر با دیگر هنرها و رسانه های عصر مدرن و نقش باورهای دینی و آیین ها در ارائه پیشنهادهای تازه برای زندگی در اولویت هستند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان گفت: این نمایش ها صرفا برای اجرا در تئاترشهر یاسوج تولید می شوند و قبل از آن هیچ اجرایی از این نمایش ها در جشنواره ها یا اجراهای عموم نباید به صحنه رفته باشند.

وی اظهار داشت: به نمایشهایی که برای اجرای عمومی انتخاب می شوند، کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

گشتاسب آخرین مهلت ارائه متن برای اجرای عمومی را پایان تیرماه عنوان کرد و از کلیه گروه های نمایشی در سطح استان دعوت کرد تا تولیدات نمایشی خود را در شش ماهه نخست سال 92، در مجموعه سالن های تئاترشهر یاسوج به صحنه ببرند.