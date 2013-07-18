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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

بهرامی خبر داد:

همایش " شاخصه‌های شهر اسلامی" در سمنان برگزار می شود

همایش " شاخصه‌های شهر اسلامی" در سمنان برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی شهردار سمنان از برگزاری همایش " شاخصه‌های شهر اسلامی" در این شهر خبر داد و گفت: این همایش مبتنی بر تاکیدات مقام معظم رهبری و با هدف ترویج اخلاق شهروندی، تحکیم و ترویج شعائر اسلامی و تنظیم برنامه عملیاتی جهت تحقق شهر اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی صبح پنج شنبه در نخستین نشست کارگروه علمی – مشورتی توسعه فرهنگ دینی که با حضور علماء و روحانیان در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد ضمن اشاره به برگزاری همایش " شاخصه های شهر اسلامی " در نیمه دوم شهریور ماه سالجاری و همزمان با میلاد با سعادت حضرت معصومه(س) در سمنان، بر اهداف این شهرداری برای مشارکت های گوناگون فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و بر ضرورت ورود بیشتر شهرداری به عرصه های فرهنگی تاکید کرد.

وی همچنین برگزاری ماهانه کارگروه علمی-مشورتی توسعه فرهنگ دینی را ضرورتی مهم برای دستیابی به سند توسعه فرهنگ دینی شهرستان سمنان دانست و خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این نشست کمک به اصلاح روابط میان آحاد جامعه به ویژه در حوزه حقوق شهروندی است.

معاون فرهنگی شهردار سمنان با بیان این مطلب که همکاری شهرداری در عرصه های فرهنگی فرصت مغتنمی برای گسترش فرهنگ اسلام در جامعه است تصریح کرد: رسالت این کارگروه که متشکل از جمعی از روحانیان صاحب نام و مدیران شهری است ارائه برنامه های پیشنهادی در قالب سند فرهنگ دینی در راستای توسعه فرهنگ دینی شهر خواهد بود.

در این نشست حجت‌الاسلام احمدپناهی، امام جمعه موقت شهر سمنان، حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان، حجج الاسلام ذوالفقاری و مهدوی نژاد، روسای نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های سمنان و علوم پزشکی، مهدی خراسانیان شهردار سمنان، محمد بهرامی، معاون فرهنگی شهردار و جمعی از روحانیان شهر سمنان حضور داشتند.

کد مطلب 2099702

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