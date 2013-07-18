ماه رمضان بهار معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی پیش ازظهر پنجشنبه در جمع اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه در گرگان افزود: در بهار معنویت نیز اگر انسان بستر لازم را فراهم کرده باشد و از استعدادهای الهی در درون خود آگاهی داشته باشد و خود را در مثلث مال، قدرت و علم محصور نکند، قابلیت خلافت الهیه را در خود بارور می کند و در اثر پیمودن این مسیر به مقام جانشینی خداوند می رسد.

آیت الله نورمفیدی در سخنانی با بیان اینکه ماحصل طرح ضیافت اندیشه باید عاملی باشد تا انسان را از قفس خود ساخته بیرون آورد و بال پرواز به ملکوت را بگشاید و زنجیره های تعلقات به غیر خدار را از پای انسان جدا کند اظهار داشت: ماه مبارک رمضان براساس روایات امانتی برای انسان از سوی خدواند متعال است و این امانت باید در پایان ماه مبارک به خداوند تحویل گردد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه ماه مبارک را خداوند قرار داد تا انسان نگاهی باطنی پیدا کرده و از سطح ظاهر به باطن وجود خود نظر بیاندازد بیان داشت: اهل علم و دانش همواره خواهان گذر از سطح به باطن هستند و در این رابطه شایسته ترین موضوع برای بررسی، باطن خود انسان است.

وی افزود: انسان باید ریشه خود را بشناسد و ماه مبارک فرصتی است که به خود بازگردیم و از بیرون به درون خویش برگردیم عمر گذشته را بررسی کنیم و در نحوه خود سازی خود بررسی مجدد داشته باشیم.

حسین عجم نوروزی رئیس دانشگاه آزاد گرگان نیز ضمن تبریک فرار رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی برخورداری از فیوضات این ماه گزارشی از برگزاری سومین دوره طرح ضیافت اندیشه ارائه کرد و گفت: بیش از 130 استاد در این طرح شرکت دارند.