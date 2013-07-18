راه اندازی آشیانه بالگرد هوایی در قم نیازمند اعتبار

علی رضا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال 90 عملیات احداث آشیانه بالگرد هوایی در قم آغاز شد و تا 60 درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته است اما در سال 91 جزء طرح های با اولویت منظور نشد و متوقف ماند.



وی ادامه داد: در حال حاضر پیگیر بودجه آن هستیم تا این پروژه را به اتمام برسانیم اما تاکنون موفق نشده ایم و امید داریم تا پایان سال جاری آن را راه اندازی کنیم .



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم بیان کرد: آشیانه بالگرد هوایی در کیلومتر پنج جاده قدیم قم – تهران و در جنب ستاد مدیریت بحران استانداری قرار دارد.



گفتنی است با توجه به نبود جایگاهی برای فرود و صعود بالگرد هوایی، با احداث این آشیانه می توان در صورت بروز حادثه سریعا اقدام کرد.



نداشتن مکان برای بالگرد یکی از مشکلات استان قم است که باعث شده با وجود داشتن بالگرد امداد و سوانح ویژه قم این بالگرد بیرون از استان مستقر باشد.