فعالیت غیر قانونی نشریات بدون دفتر کار در البرز / پروانه فعالیت یک ساله برای نشریات استان صادر می شود

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب به قانون کار مطبوعات اشاره کرد و گفت: کلیه نشریات استان باید محل فعالیت داشته باشند در غیر این صورت ماهیت کار آنها غیر قانونی است. منزل مکان مناسبی برای فعالیت مطبوعاتی نیست

وی یادآور شد: در حال حاضر برخی از نشریات استان محلی به عنوان دفتر کار ندارند و شاهد فعالیت برخی در مکان هایی مانند منازل هستیم.

سرپرستی های نشریات آدرس محل کار خود را به ارشاد اعلام کنند

زودبین تأکید کرد: به منظور ساماندهی فعالیت نشریات در استان، مدیران همه سرپرستی‌ها و نشریات ملزم هستند با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آدرس محل فعالیت خود را اعلام و در صورت تغییر آدرس نیز مراتب را به اداره مطبوعاتی این اداره کل اطلاع دهند.

پروانه فعالیت یک ساله برای نشریات استان صادر می شود

این مسئول ادامه داد: بر اساس تصیمات اخذ شده بازرسان این اداره کل ، با از جمع‌آوری کلیه آدرس‌ها از این دفاتر بازدید خواهند داشت و بر اساس آن برای هر نشریه پروانه فعالیت صادر می‌کنند.

زودبین یادآور شد: مدت زمان این گواهی یک ساله خواهد بود و پس از یکسال با بازرسی مجدد از محل فعالیت نشریه تمدید خواهد شد.

این مسوول تصریح کرد: فعالیت نشریاتی که فاقد محل فعالیت باشند از نظر این اداره کل رسمیت نداشته و غیر قانونی است و با اقدامات قانونی از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: داشتن مکان مناسب جهت فعالیت علاوه بر این‌که امکان ساماندهی و نظارت بر نشریات را به راحتی امکان‌پذیر می نماید و از وقوع برخی تخلفات نیز در این حوزه جلوگیری می‌کند.