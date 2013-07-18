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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

زودبین خبر داد:

فعالیت غیر قانونی نشریات بدون دفتر کار در البرز / پروانه فعالیت یک ساله برای نشریات استان صادر می شود

فعالیت غیر قانونی نشریات بدون دفتر کار در البرز / پروانه فعالیت یک ساله برای نشریات استان صادر می شود

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اعلام کرد: فعالیت نشریات بدون دفتر کار غیر مجاز است و فاقد رسمیت است از این رو تصمیم برآن است تا پس از بررسی بازرسان پروانه فعالیت برای نشریات صادر شود.

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب به  قانون کار مطبوعات اشاره کرد و گفت: کلیه نشریات  استان باید محل فعالیت داشته باشند در غیر این صورت ماهیت کار آنها غیر قانونی است.
 
منزل مکان مناسبی برای فعالیت مطبوعاتی نیست
 
وی یادآور شد: در حال حاضر برخی از نشریات استان محلی به عنوان دفتر کار ندارند و شاهد فعالیت برخی در مکان هایی مانند منازل هستیم. 
 
سرپرستی های نشریات آدرس محل کار خود را به ارشاد اعلام کنند
 
زودبین تأکید کرد: به منظور ساماندهی فعالیت نشریات در استان، مدیران همه سرپرستی‌ها و نشریات ملزم هستند با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  آدرس محل فعالیت خود را اعلام و در صورت تغییر آدرس نیز مراتب را به اداره مطبوعاتی این اداره کل اطلاع دهند. 
 
پروانه فعالیت یک ساله برای نشریات استان صادر می شود
 
این مسئول ادامه داد: بر اساس تصیمات اخذ شده بازرسان این اداره کل ، با از جمع‌آوری کلیه آدرس‌ها از این دفاتر بازدید خواهند داشت و بر اساس آن برای هر نشریه پروانه فعالیت صادر می‌کنند. 
زودبین یادآور شد: مدت زمان این گواهی یک ساله خواهد بود و پس از یکسال با بازرسی مجدد از محل فعالیت نشریه تمدید خواهد شد. 
 
این مسوول تصریح کرد: فعالیت نشریاتی که فاقد محل فعالیت باشند از نظر این اداره کل رسمیت نداشته و غیر قانونی است و با اقدامات قانونی از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد. 
 
وی گفت: داشتن مکان مناسب جهت فعالیت علاوه بر این‌که امکان ساماندهی و نظارت بر نشریات را به راحتی امکان‌پذیر می نماید و از وقوع برخی تخلفات نیز در این حوزه جلوگیری می‌کند. 
 
 
کد مطلب 2099708

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