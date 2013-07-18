طرح جامع حمایت از فناوران باید پشتوانه اجرایی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی پیش از ظهر پنج شنبه در سومین جلسه شورای پارک علم و فناوری قم با تاکید بر اینکه باید ضوابط مشخصی برای حمایت از فناوران دستگاه‌های متولی فراهم شود، گفت: درست است که شهر قم اصالتی حوزوی و مذهبی دارد اما باید برای شهری که بیش از یک میلیون جمعیت دارد رفاه و اشتغال نیز فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه ارزش‌های دینی زمانی نمود پیدا می‌کند که نیازهای مختلف مردم را پاسخگو باشد، گفت: اگر نتوانیم در شهری که مرکز علم و فقاهت است امنیت و رفاه اقتصادی مشروع فراهم کنیم، ارزش‌های حوزوی و مذهبی زیر سئوال می‌رود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با طرح این مسئله که قم نباید در زمینه آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی صاحب رتبه باشد، اظهار داشت: پارک علم و فناوری زمینه بسیار خوبی برای هدایت توانمندی‌ها و استعدادهای جوانان و نخبگان استان است.

امیرآبادی با تاکید براینکه باید ارزش ها و اهداف پارک علم و فناوری برای جامعه اطلاع رسانی شود گفت: باید پارک را وارد بدنه جامعه کرد و باید مردم از دستاوردها و توانمندی ها پارک مطلع شوند و در نهایت فرزندان خود را به پارک معرفی کنند.

مکان فعلی پارک پاسخگوی نیازهای مهم علم و فناوری قم نیست

وی با اشاره به این مطلب که توسعه عمرانی پارک باید در اولویت برنامه‌های مسئولان استان باشد گفت: باید شرایطی فراهم شود تا نمایشگاهی دایمی در یکی از نقاط پررفت و آمد شهر برای پارک ایجاد گردد.

نماینده مردم قم با بیان اینکه مکان فعلی پارک نمی‌تواند اهداف بلند پارک را تأمین کند گفت: قانون زمانی ارزش دارد و می‌تواند تاثیرگذار باشد که ضمانت اجرایی داشته باشد. متاسفانه قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هنوز نتوانسته آنچنان که شاید و باید پشتوانه اجرایی داشته باشد.

امیرآبادی از وجود نوعی بلاتکلیفی و خلاء قانونی در حمایت از نخبگان و فناوران انتقاد کرد و گفت: چرا باید یک مخترع و مبتکر برای یک موضوع مشخص به مراجع مختلف مراجعه کند و هرکدام هم تکلیف جداگانه ای برای متقاضی تعریف کنند ودر نهایت هم به نتیجه ای هم نرسیم.

شایان ذکر است، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان سومین جلسه شورای پارک علم و فناوری قم، از بزرگترین مرکز تحقیقات و آزمایشگاه مرکزی لوازم بهداشتی و آرایشی کشور بازدید به عمل آورد و در جریان آخرین دستاوردهای آن قرار گرفت.