ضرورت استفاده از فضای مجازی برای تبیین معارف دینی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بوشهری ظهر پنجشنبه در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه "بهار قرآن" در گفتگو باخبرنگاران اظهار داشت: می توان از مقوله هنر برای ترویج معارف قرآنی استفاده و پیوند نسل جوان را با اعتقادات ملی و مذهبی تقویت کرد.

وی در ادامه گفت: با توجه به روایات ائمه معصومین (ع) ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و باید از این فرصت طلایی برای برگزاری نمایشگاه ها، محافل و کلاس های قرآنی در جهت ترویج معارف قرآنی استفاده کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تصریح کرد: باید در طول سال نیز با اجرای برنامه های مختلف از طریق برگزاری محافل قرائت و تدبر در قرآن به ترویج مضامین قرآنی کمک کرد.

همتی بوشهری با اشاره به برگزاری نمایشگاه "بهار قرآن" افزود: در این نمایشگاه از خوشنویسی و سفالگری به عنوان هنر های تجسمی استفاده شده و در بخش خوشنویسی خطوط زیبایی که آیات قرآنی برآن نقش بسته می تواند در مخاطبان تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه بعضی از طرحهای ارائه شده در نمایشگاه به نام امام علی (ع) نقش بسته، اظهار داشت: ماه مبارک رمضان با وجود نازنین حضرت علی (ع) عجین شده که می تواند درسهای سبک زندگی این امام همام محور زندگی همه ما قرار گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: در ماه مبارک رمضان که ماه نزول وحی است، می توان با برپایی نمایشگاه ها و محافل قرآنی ارتباط اعضای جامعه را با خدا مستحکم تر نمود.

همتی بوشهری بیان کرد: امیرمومنان (ع) با وجود اینکه زمامدار جامعه بودند همراه با فقرا زندگی می کردند و در این ماه رسیدگی به ایتام و مستمندان از درسهایی است که باید از قرآن و زندگی امام اول شیعیان (ع) آموخت.