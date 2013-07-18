نقش آموزش و پرورش در توسعه و بالندگی کشور انکار ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قرچک صبح پنج شنبه با حضور رضا ریاحی فرماندار و اعضای این شورا در سالن ثقلین اداره آموزش و پرورش قرچک برگزار شد.

رضا ریاحی در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای یک ساله تحصیلی گذشته در حوزه تعلیم و تربیت از همکاری و کمکهای آموزش و پرورش در برگزاری انتخابات 24 خرداد در شهرستان تشکر کرد.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در توسعه و بالندگی کشور تصریح کرد: کمک به توسعه زیرساختهای بخش آموزش و پرورش کمک به پیشرفت، سازندگی و بالندگی در تمامی بخشهاست.

آموزش و پرورش از ارکان اساسی جامعه است

فرماندار شهرستان قرچک افزود: آموزش و پرورش از ارکان اساسی جامعه و دارای مأموریتی خطیر است که دستیابی به پیشرفت، تحول و ارتقای در سطح جامعه جز با اهتمام ویژه به آن میسر نیست.

وی اظهار داشت: تعلیم و تربیت وظیفه مهم و ذاتی مربیان و مدیران است که در آن با پرورش نسل جدید و شکوفایی قابلیتهای مختلف روحی، عاطفی، ذهنی و درونی دانش آموزان، آنان را برای گرفتن سکان هدایت جامعه در آینده آماده می کند.

ریاحی اضافه کرد: ساماندهی و کیفیت بخشی به اوقات فراغت دانش آموزان است که باید به سرعت در جلسه ستاد اوقات فراغت شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی عنوان داشت: در این راستا باید از همه ظرفیتهای موجود در شهرستان، چه ظرفیتهای فیزیکی و چه دیگر امکانات استفاده کرد و همه دستگاه ها موظف هستند امکانات خود را به این موضوع اختصاص دهند.

آموزش و پرورش تدابیر بازگشایی مدارس را اتخاذ کند

ریاحی اولویت دیگر آموزش و پرورش را ثبت نام از دانش آموزان و چینش نیروها به منظور آغاز سال تحصیلی جدید دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش از همین امروز باید تدابیر لازم را در جهت بازگشایی مدارس اتخاذ کند و آن را به اجرا گذارد.

وی عنوان داشت: نقش آموزش و پرورش در تربیت فرزندانی توانمند برای توسعه و بالندگی ایران اسلامی، انکار ناپذیر است.

گفتنی است، در پایان این نشست با مشورت اعضا هزینه های آموزشی مدارس نمونه دولتی و میزان تخفیفات آن مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.