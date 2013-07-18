964 فضای آموزشی تحویل آموزش و پرورش مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان علی شیرزاد ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان در سالن شماره یک استانداری مازندران اظهار داشت: در این مدت در بحث ساخت و ساز فضاهای آموزشی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: در دولت های نهم و دهم به طور متوسط روزانه 1.78 کلاس درس ساخته شد که این آمار از دولت نخست تا دولت هشتم، 1.14 کلاس درس بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران افزود: در این مدت 964 فضای آموزشی با پنج هزار و 216 کلاس درس تحویل آموزش و پرورش استان شد.

شیرزاد از تجهیز و نوسازی دو هزار و 584 کلاس درس در استان خبر داد و گفت: در همین مدت هزار و 537 کلاس درس مقاوم سازی شد.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبار ملی و استانی سازمان در سال گذشته، 68 میلیارد تومان بوده است، گفت: از این مقدار 24 میلیارد تومان معادل 34 درصد تخصیص یافت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران افزود: در سالجاری خیران مدرسه ساز استان 36 میلیارد تومان برای احداث و مقاوم سازی مدارس مشارکت کردند.