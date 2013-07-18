نمايشگاه اسناد قديمي ماه رمضان در يزد گشايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ماه مبارك رمضان، نمايشگاهي از اسناد با ارزش قديمي در تالار خانه لاريهاي يزد برپا شد.

اين نمايشگاه و اسناد موجود در آن، منعكس كننده حرمت و احترام ماه رمضان نزد مردم در نقاط مختلف كشور در 100 سال گذشته است.

سند مربوط به اعلام تغيير روزهاي محاكمه در ماه رمضان به سفارت عثماني از سوي سلاطين دربار در سال 1289، اعلام ساعت كاري در ماه رمضان براي مدارس و ادارات در اسفندماه 1305، درخواست مردم از حكومت براي مجوز سخنراني روحانيون در ماه رمضان در آبان ماه 1315و ابلاغ تذكر تلگرافي نخست وزير درباره لزوم جلوگيري از تظاهر به روزه خواري در ادارات و معابر عمومي در ايام ماه مبارك رمضان در شهريورماه 1320 از جمله اسناد مهم و تاريخي است كه ارزش و اهميت ماه مبارك رمضان را در ادوار تاريخي گذشته به اثبات مي رساند.

همچنين بخشنامه هاي دولتي مربوط به مردادماه 1325 مبني بر تعطيلي آبدارخانه ادارات و سفارش به روزه داري از ديگر اسناد موجود در اين نمايشگاه است.

در برخي از اين اسناد، گزارش هايي از سوي شهرباني كل در مورد برقراري نظم و ايجاد آرامش عمومي در ماه رمضان آمده است.

مكاتبات مربوط به آمد و شد مردم در شب هاي ماه مبارك رمضان و تعيين پزشكان كشيك براي خدمت رساني به روزه داران با توجه به حكومت نظامي در زمان جنگ جهاني دوم در مهرماه 1320 شمسي، برگي ديگر از اسناد تاريخي در مورد ماه رمضان است.

قديمي ترين سند مكتوب موجود در اين نمايشگاه، تلگراف حكومت به حكام ولايت ها و دستور بستن قهوه خانه ها با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان به منظور جلوگيري از مفاسد اجتماعي در ارديبهشت 1265 شمسي است كه بر غناي تاريخي اين نمايشگاه صحه مي گذارد.

اين نمايشگاه همه روزه از ساعت 8 الي 18 در تالار خانه لاريها در بافت تاريخي يزد براي بازديد عموم داير است.