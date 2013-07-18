عملیات اجرای آسفالت خیابانهای فرون آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرای آسفالت خیابانهای قائم، مالک اشتر و توحید فرون آباد، گفت: در راستای خدمتگزاری هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان، سهولت در رفت و آمد، ارائه خدمات و تسهیلات شهری به شهروندان، رفاه و آسایش آنان عملیات اجرای آسفالت خیابانهای قائم، مالک اشتر و توحید آغاز شده است.

وی افزود: پس از عملیات زیر سازی و آماده سازی خیابان فوق، عملیات آسفالت این خیابانها از صبح چهارشنبه 26 تیرماه آغاز شد.

بندعلیان تصریح کرد: لکه گیری و آسفالت مناسب و مسطح کوچه ها و خیابانهای شهر یکی از مطالبات اصلی و به حق شهروندان فرون آباد است.

وی بر ضرورت انجام بهسازی آسفالت در کوچه ها و خیابان های سطح شهر تأکید کرد و ادامه داد: طرح نهضت آسفالت از بدو افتتاح شهرداری فعالیت خود را به صورت چشمگیر در شهر فرون آباد آغاز کرده و تا کنون بخشهای زیادی از معابر سطح شهر، در این طرح آسفالت شده است و ادامه طرح جدول گذاری و آسفالت معابر بر حسب اولویت بندی در حال انجام است.