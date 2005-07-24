  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۴

بيست و سومين دوره مسابقات يونيورسياد جهاني - تركيه

تيم واليبال دانشجويان امروز به مصاف تيم جوانان مي رود

تيم ملي واليبال دانشجويان ايران به منظور كسب آمادگي بيشتر جهت حضور در بيست و سومين دوره يونيورسياد جهاني دانشجويان در ازمير تركيه عصر امروز در يك بازي تداركاتي مقابل تيم ملي جوانان قرار مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  اين تيم درحال حاضر با 15 بازيكن به تمرينات خود مي پردازد و تاكنون نيز2 بازي تداركاتي را كه مهمترين آن با تيم روسيه بود با نتيجه 3 بر صفر با پيروزي پشت سر گذاشته است. بازي تداركاتي اين تيم مقابل تيم ملي جوانان ساعت 17 در ورزشگاه آزاد برگزار مي شود.

کد خبر 209975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها