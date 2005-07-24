تيم واليبال دانشجويان امروز به مصاف تيم جوانان مي رود

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين تيم درحال حاضر با 15 بازيكن به تمرينات خود مي پردازد و تاكنون نيز2 بازي تداركاتي را كه مهمترين آن با تيم روسيه بود با نتيجه 3 بر صفر با پيروزي پشت سر گذاشته است. بازي تداركاتي اين تيم مقابل تيم ملي جوانان ساعت 17 در ورزشگاه آزاد برگزار مي شود.