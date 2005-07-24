به گزارش خبرگزاري " مهر" اين تيم درحال حاضر با 15 بازيكن به تمرينات خود مي پردازد و تاكنون نيز2 بازي تداركاتي را كه مهمترين آن با تيم روسيه بود با نتيجه 3 بر صفر با پيروزي پشت سر گذاشته است. بازي تداركاتي اين تيم مقابل تيم ملي جوانان ساعت 17 در ورزشگاه آزاد برگزار مي شود.
بيست و سومين دوره مسابقات يونيورسياد جهاني - تركيه
تيم واليبال دانشجويان امروز به مصاف تيم جوانان مي رود
تيم ملي واليبال دانشجويان ايران به منظور كسب آمادگي بيشتر جهت حضور در بيست و سومين دوره يونيورسياد جهاني دانشجويان در ازمير تركيه عصر امروز در يك بازي تداركاتي مقابل تيم ملي جوانان قرار مي گيرد.
