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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

چهاردولی در گفتگو با مهر:

60 آموزشگاه ملایر در محفل انس با قرآن همکاری می کنند

60 آموزشگاه ملایر در محفل انس با قرآن همکاری می کنند

ملایر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ملایر از همکاری 60 آموزشگاه ملایر با محافل قرآنی در ماه رمضان خبر داد.

حجت ‌اله چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  محافل جزء‌ خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با همکاری 60 آموزشگاه شهرستان ملایر با محوریت مسجد انصار الحسین برگزار میشود

وی عنوان کرد: این محفل نور هر روزاز ساعت 12 الی 14 در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

 وی افزود: پیش بینی می شود تعداد 4 هزار  دانش آموز علاقه مند با حضور 9 مربی تخصصی قرآن تلاوت صحیح قرآن کریم در این ماه رحمت الهی را فرا گیرند.

 چهاردولی عنوان داشت: همچنین جلسه تلاوت و تفسیر قرآن مجید در ایام ماه مبارک هر روز صبح در نماز خانه اداره به مدت نیم ساعت قبل از شروع کار اداری  برگزار می شود.

 وی یادآور شد: محافل قرآنی دانش آموزان ملایر  از 2 رمضان شروع و تا 28 رمضان ادامه دارد.

کد مطلب 2099752

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