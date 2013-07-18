60 آموزشگاه ملایر در محفل انس با قرآن همکاری می کنند

حجت ‌اله چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محافل جزء‌ خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با همکاری 60 آموزشگاه شهرستان ملایر با محوریت مسجد انصار الحسین برگزار میشود

وی عنوان کرد: این محفل نور هر روزاز ساعت 12 الی 14 در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی افزود: پیش بینی می شود تعداد 4 هزار دانش آموز علاقه مند با حضور 9 مربی تخصصی قرآن تلاوت صحیح قرآن کریم در این ماه رحمت الهی را فرا گیرند.

چهاردولی عنوان داشت: همچنین جلسه تلاوت و تفسیر قرآن مجید در ایام ماه مبارک هر روز صبح در نماز خانه اداره به مدت نیم ساعت قبل از شروع کار اداری برگزار می شود.

وی یادآور شد: محافل قرآنی دانش آموزان ملایر از 2 رمضان شروع و تا 28 رمضان ادامه دارد.