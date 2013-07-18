حضرت خديجه(س) در اوج ادب و اخلاق بودند/ ترور شخصيتي ابزار دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر از قم، آيت‌الله العظمي جعفر سبحاني بعدازظهر پنجشنبه در ادامه تفسير سوره مباركه «يس» كه در مدرسه علميه حجتيه برگزار شد با اشاره به فرارسيدن سالروز رحلت حضرت خديجه(س) اظهار كرد: وقتي بخواهيم مقام اين زن را بشناسيم بايد ادب و اخلاقش را بشناسيم.

وي افزود: هنگامي كه پيامبر اكرم حضرت خديجه(س) را عقد كردند ابوطالب يك طرف و پدر حضرت خديجه(س) از طرفي ديگر، عقد را خواندند و حرامي را حلال كردند.

اين استاد برجسته حوزه گفت: ادب اين زن تا كجاست كه به پيامبر خطاب كرد و گفت به خانه خودت بيا، خانه من خانه توست و من كنيز تو هستم؛ زني كه اولين ثروتمند قريش و تاجر بزرگي است.

آيت الله سبحاني تاكيد كرد: بنده قبل از اينكه خطبه عقد براي زوج ها بخوانم چند نصيحت مي‌كنم يكي اين است كه به خانم‌ها مي‌گويم با شوهر خود با كمال ادب سخن بگويند.

وي به روايتي در مورد احترام حضرت خديجه نزد جبرئيل از مرحوم مجلسي اشاره كرد و افزود: هنگامي كه پيامبر به معراج رفت، جبرئيل به ايشان گفت سلام من و سلام خدا را به همسرت خديجه برسان.

به گفته اين مرجع تقليد حضرت خديجه در ادب و اخلاق در درجه والا بود و پيامبر اكرم هم به ايشان كمال علاقه را داشتند.

وي ادامه داد: پيرزني خدمت پيامبر رفت و پيامبر(ص) به او احترام كرد و عايشه گفت چرا اينقدر احترام كردي پيامبر فرمود او با همسرم خديجه رفت و آمد داشت. هر وقت پيامبر چيزي را هديه مي‌كردند بخشي را به برخي افراد مي‌دادند چون آنها از دوستان حضرت خديجه بودند.

آيت‌الله سبحاني گفت: سال‌ها در يك خانه، سه نفر خدا را عبادت مي‌كردند كه رسول خدا، حضرت خديجه و اميرالمومنين(ع) بودند.

ترور شخصيت از ابزار دشمنان است

اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنان خود به ادامه تفسير سوره «يس» پرداخت و اظهار كرد: دشمنان حقيقت اول با منطق صحبت مي‌كنند، بعد كه ديدند منطقشان كارساز نيست منطق ديگر را به كار مي برند كه همان زور است.

وي ادامه داد: آنها بعد از آن كه محكوم شدند دو كار درباره رسولان انجام مي‌دهند؛ اول ترور شخصيت و بعد ترور خود آن شخص.

آيت‌الله سبحاني با تشريح اين دو نوع ترور اظهار كرد: وقتي بخواهند شخصيت بزرگي را از بين ببرند اول شخصيت او را لگدمال مي‌كنند و بعد سراغ خود شخص مي‌روند و او را مي‌كشند.

اين مرجع تقليد اظهار كرد: الان هم اگر بخواهند انسان كامل را در جامعه از بين ببرند مدت‌ها رسانه‌ها عليه او سخن مي‌گويند تا افكار عمومي را آماده كنند، بعد او را در يك رهگذر ترور مي‌كنند.

آيت‌الله سبحاني به عكس العمل انبياي الهي در برابر اين دشمنان اشاره كرد و گفت: دشمنان اول متهم و بعد تحقير كردند اما رسولان الهي مانند كوه ايستاده‌اند و نصيحت مي‌كنند و مي‌گويند كه اول اين بدبختي مال شماست و دوم شما از حق كنار هستيد.

وي با بيان اينكه كساني كه از راه حق كنار بروند رحمت خداوند بر آنها نازل نمي‌شود اظهار كرد: اگر باران و دانه و گياه كم شد بدانيد آسمان و عالم چشم دارند و ما را مي‌بينند و كسي كه از در خانه خدا دور باشد آفرينش هم در مقابل او عكس العمل نشان مي‌دهد.

استاد برجسته حوزه تاكيد كرد: شعار انبيا اين است كه تبليغ و منبر رفتن و درس و كار براي خدا باشد، خداوند متعال هم زندگي هر كس را اداره مي‌كند.

