جذب بازیکنان خوب استقبال پرتعداد هواداران تراکتورسازی را به دنبال داشته است

رحمان یاوران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور هواداران تراکتورسازی در تمرینات این تیم و بازتاب مثبت آن اظهار داشت: حضور بیش از پنج هزار نفری هواداران در تمرینات تیم تراکتورسازی واقعا نشان دهنده عشق و علاقه آنها به تیم محبوب خود است و فکر نمی کنم در دیگر تیم ها چنین استقبالی از تمرینات وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: هیچ مشکلی بابت حضور هواداران تراکتورسازی در تمرینات وجود ندارد، هواداران روز به روز حضوری پر تعداد دارند و حتی در تمرینات تیم خود را تنها نمی گذارند. جذب بازیکنان خوب یکی از عوامل اصلی حضور پرتعداد هواداران در تمرینات است.

یاوران با اشاره به ایجاد گروه انتظامات هواداران تراکتورسازی تصریح کرد: گروه انتظامات فعلا فقط برای ایجاد نظم در تمرینات حضور دارند و تصمیم قطعی در خصوص حضور آنها در مسابقات لیگ برتر و بازی های رسمی هنوز اتخاذ نشده است.

وی افزود: تا جایی که بتوانیم امکانات را برای حضور هواداران در تمرینات تیم فراهم خواهیم کرد و تمام سعی ما این است که هواداران به راحتی تمرینات تیم را از نزدیک ببینند.

رئیس کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی در خصوص دیدار این تیم برابر پرسپولیس در هفته اول لیگ سیزدهم و اینکه هواداران تیم تبریزی چه مقدار از فضای ورزشگاه آزادی را در اختیار خواهند داشت، گفت: ما از هم اکنون صحبت هایی را با مسئولان مربوطه و یگان ویژه تهران انجام داده ایم، چند روز مانده به روز بازی به تهران می رویم و در این خصوص جلساتی را خواهیم داشت تا هواداران در روز بازی با پرسپولیس با مشکلات نبود جا روبه رو نشوند.

